Subastan icónico bodysuit de Dua Lipa

El bodysuit de Dua Lipa destaca por su diseño llamativo y su estrecha asociación con el estilo audaz de la artista, fue subastada en medio de un ambiente de lujo y solidaridad, captando rápidamente la atención de los asistentes. Durante la subasta, el interés en el bodysuit creció de forma notable, elevando su valor con cada nueva oferta. Finalmente, la pieza alcanzó la impresionante cifra de 260 mil dólares, consolidándose como uno de los artículos más valiosos de la noche.

Eso ocurrió durante la fiesta anual organizada por Elton John, la cual tiene el objetivo de recaudar fondos para causas benéficas, especialmente en el ámbito de la salud. En este contexto, la venta del bodysuit no solo representó un momento destacado por su valor económico, sino también por su contribución a una causa significativa, demostrando el poder de la cultura pop para generar impacto social.

El bodysuit subastado de Dua Lipa es un diseño personalizado en color rosa, creado por la firma de alta costura Jean Paul Gaultier. Esta pieza fue confeccionada especialmente para la artista, lo que aumentó su valor simbólico y económico dentro de la subasta benéfica. El diseño destaca por su estilo ajustado tipo segunda piel, con un enfoque sensual y escénico. Tenía un acabado brillante y llamativo, pensado para destacar bajo luces de escenario, además de un corte que realzaba la silueta con detalles ceñidos y estructura tipo corsé.