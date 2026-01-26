Suscríbete
Sydney Sweeney es acusada de vandalismo en Hollywood

La actriz se subió al icónico letrero de Hollywood en Los Ángeles y en un video aparece interviniendo la famosa letra “H” para colgar un brassier de su nueva colaboración de moda

Enero 26, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
Sydney Sweeney

Sydney Sweeney at Variety’s 2025 Power of Women Los Angeles, Presented by Lifetime at the Beverly Hills Hotel on October 29, 2025 in Beverly Hills, California. (Photo by Gilbert Flores/Variety via Getty Images)

Gilbert Flores/Variety via Getty Images

TMZ reveló que existía un permiso para filmar la señal de Hollywood, pero no para subirla, tocarla, o mucho menos para ponerle un brassier. En un correo electrónico perteneciente a la Cámara de Comercio de Hollywood, y dirigido a la compañía que trabajó con Sydney dice, “ha llegado a nuestra atención que usted y su equipo filmaron el Letrero de Hollywood anoche para una producción relacionada con Persuasion Pictures. Se le informa que la Cámara de Comercio de Hollywood posee los derechos de propiedad intelectual para el uso de la imagen del Letrero de Hollywood y ni usted ni la productora han solicitado o recibido permiso para utilizar las imágenes capturadas para cualquier uso comercial. Entendemos que recibió un permiso de filmación de FilmLA, cuyo personal me asegura que se le notificó de los requisitos para buscar una licencia de la Cámara antes de su rodaje. Por favor, póngase en contacto conmigo para que podamos discutir esto y trabajar para llegar a un acuerdo sobre el uso propuesto de nuestra propiedad intelectual”.

El equipo de la actriz retiró el brassier poco tiempo después de terminar el rodaje para darle promoción a su nueva línea de lencería, luego de que sin avisar, subieron a la montaña de Hollywood para colgar varios sujetadores sobre las letras bajo la oscuridad.

Aunque el video era parte de una campaña, la situación se complicó por no tener un permiso para tocar el letrero.

