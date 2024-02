La extraña teoría de que Taylor Swift escribió Argylle, el libro que inspiró la película de Dua Lipa y Henry Cavill

Para nadie es un secreto que Taylor Swift posee un talento sorprendente con las palabras, lo que le ha permitido escribir decenas de canciones que se han vuelto éxitos mundiales y son coreadas por miles de personas que siguen de cerca su trayectoria.

Hace poco surgió una teoría bastante peculiar que apunta a la posibilidad de que Taylor no solo sea la mente maestra detrás de sus canciones, si no que se dedique también a la literatura y sea ella quien está detrás de uno de los libros más vendidos los últimos años.

Por qué fans creen que Taylor Swift es la autora original de Argylle

No se sabe a ciencia cierta cómo fue que surgió el rumor de que Argylle, la novela que inspiró la película de 2024 protagonizada por Dua Lipa y Henry Cavill, se trata en realidad de una obra escrita por Taylor Swift bajo otro nombre.

No obstante, su ejército de swifties visualizaron detalles sospechosos que significarían una relación entre la cantante y la misteriosa autora. El furor por esta teoría fue tal, que medios de comunicación comenzaron a prestarle atención a las suposiciones y emprendieron una ardua búsqueda por la verdad.

Para su sorpresa, no encontraron nada, literalmente, pues la autora presuntamente es demasiado cuidadosa con su identidad y prefiere no dar entrevistas ni tener apariciones públicas. Esto hizo dudar a quienes apoyan la teoría, ya que no suena como algo que haría una escritora desconocida que aguarda por una oportunidad de que sus obras sean conocidas.

Las pruebas de que Elly Conway es el seudónimo secreto de Taylor Swift