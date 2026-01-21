Suscríbete
Entretenimiento

Todo lo que tienes que saber antes de empezar a ver la tercera temporada de “Tell Me Lies”

Todo lo que necesitas recordar sobre los personajes y sus decisiones antes de los nuevos episodios

Enero 20, 2026 • 
Vanessa Villalba Alcocer
La serie viral “Tell Me Lies” regresa con su tercera temporada, prometiendo una historia cargada de giros inesperados, relaciones tóxicas, peleas y secretos. Tras el estreno de la segunda temporada en septiembre de 2024, es probable que algunos detalles clave se hayan vuelto confusos con el tiempo.

Por eso, aquí te compartimos un recap claro y ordenado con todo lo que necesitas recordar antes de ver los nuevos episodios.

2008

  • Bree termina con Evan tras descubrir que él le fue infiel con Lucy, aunque ella todavía no lo sabe.
  • Más adelante, Bree inicia un affair con Oliver, el esposo de la profesora Marianne.
  • Lucy comienza una relación con Leo, pero terminan después de que él golpea violentamente a Stephen durante la fiesta de Navidad.
  • En una fiesta, Diana encuentra a Pippa completamente borracha en un cuarto con Chris, lo que provoca la sospecha de que él pudo haber abusado de ella.
  • Diana descubre que Stephen conocía a Macy y que estuvo involucrado en el accidente.
  • Pippa se da cuenta de que le gustan las mujeres, en especial Diana.
  • Diana provoca que Stephen termine con ella y, poco después, él se acuesta con Lucy.
  • Lucy y Lydia discuten cuando Lucy acusa a Chris, hermano de Lydia, de haberla agredido sexualmente; lo hace para intentar proteger a Pippa.
  • Drew visita a Wrigley y sufre una sobredosis tras consumir pastillas.
  • Stephen admite que fue él quien envió la carta que arruinó la relación entre los hermanos.
  • Evan confiesa a Stephen que cuando fue infiel a Bree, fue con Lucy.
2015

  • Diana asiste como la cita oficial de Pippa a la boda.
  • Stephen y Lucy se acuestan la mañana del enlace.
  • Bree descubre que Lucy durmió con Evan tras escuchar un mensaje de voz que Stephen le envía segundos antes de que ella salga rumbo a la ceremonia.
Esta cronología marca el punto de partida emocional y narrativo para la tercera temporada de Tell Me Lies, una serie que sigue explorando el impacto de las decisiones del pasado, la manipulación emocional y las consecuencias que persiguen a sus personajes años después.

series que ver Series de streaming
Vanessa Villalba Alcocer
