Entretenimiento

Tom Holland es ingresado de urgencia al hospital tras sufrir una conmoción cerebral

El actor sufrió una conmoción cerebral tras una caída filmando la nueva película de “Spider-Man:Brand New Day”

September 21, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
tom-holland-accidente.jpg

Getty

Tom Holland fue ingresado de urgencia al hospital luego de sufrir una caída mientras filmaba “Spider-Man:Brand New Day”. El actor se golpeó la cabeza y fue atendido de inmediato.

El medio The Sun, afirma que el padre del actor, Dominic Holland, confirmó que su hijo no podrá grabar durante un tiempo, pero hasta el momento no se ha precisado la gravedad en su estado de salud.

Tom fue hospitalizado en Glasgow debido a que sufrió un accidente durante el rodaje de Spider-Man 4. Una fuente cercana a la producción, confirmó a medios locales que Holland se tomará un descanso de la grabación “por precaución”.

El incidente ocurrió debido a una maniobra que salió mal, contó el medio británico The Sun, y Deadline señaló que nadie más resultó herido durante el hecho.

El actor Tom Holland descansará unos días tras ser valorado por el personal médico y regresará pronto a la filmación de la cuarta entrega de la saga de Marvel que se prevé se estrene en julio de 2026.

Tom Holland
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
