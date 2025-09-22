Tom Holland es ingresado de urgencia al hospital tras sufrir una conmoción cerebral

Tom Holland fue ingresado de urgencia al hospital luego de sufrir una caída mientras filmaba “Spider-Man:Brand New Day”. El actor se golpeó la cabeza y fue atendido de inmediato.

El medio The Sun, afirma que el padre del actor, Dominic Holland, confirmó que su hijo no podrá grabar durante un tiempo, pero hasta el momento no se ha precisado la gravedad en su estado de salud.

Tom fue hospitalizado en Glasgow debido a que sufrió un accidente durante el rodaje de Spider-Man 4. Una fuente cercana a la producción, confirmó a medios locales que Holland se tomará un descanso de la grabación “por precaución”.

El incidente ocurrió debido a una maniobra que salió mal, contó el medio británico The Sun, y Deadline señaló que nadie más resultó herido durante el hecho.

El actor Tom Holland descansará unos días tras ser valorado por el personal médico y regresará pronto a la filmación de la cuarta entrega de la saga de Marvel que se prevé se estrene en julio de 2026.