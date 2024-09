Tras el arresto de Sean ‘Diddy’ Combs, se hizo viral un viejo video de Justin Bieber llorando: esto decía

Justin Bieber volvió a ser noticia luego del arresto de Sean ‘Diddy’ Combs por cargos de abuso y tráfico sexual. Y es que el cantante canadiense se vio involucrado con el rapero a temprana edad cuando comenzaba su camino en la música.

Ahora, ha resurgido una entrevista de 2020 en la que el intérprete de Baby, con lágrimas en los ojos, recordó esa etapa de su vida.

Hablando sobre sus propios desafíos en la industria, Justin recordó: “Fue malo... fue oscuro. Piensen en lo joven que era y lo impresionable, y tenía a todos diciéndome lo genial que era todo el tiempo... Sólo quiero que la gente entienda la psicología de por qué podría tener problemas en mi vida”. Al final, añadió que siempre estaría “sólo a una llamada de distancia”.

Justin Bieber habló sobre querer proteger a Billie Eilish

En aquel entonces, mientras se encontraba en medio de la promoción de su álbum “Changes” en un segmento de Apple Music, Bieber extendió su apoyo hacia Eilish, quien recientemente había despegado su carrera musical hacia la fama mundial gracias a su álbum “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”.

También te puede interesar: Cuánto salen las botas que lucía Belinda al carse en la pasarela del Fashion Week de París

“Sólo quiero protegerla. No quiero que pase por lo que yo pasé. No se lo deseo a nadie”, dijo Bieber en la entrevista, mostrándose claramente afectado.

El cantante, que comenzó su carrera a los 15 años, ha enfrentado numerosos problemas de salud mental a lo largo de su trayectoria y en reiteradas ocasiones ha sido criticado tanto por su música como vida personal.

¿Cómo fue la relación entre Justin Bieber y Sean ‘Diddy’ Combs?

Justin Bieber y Sean ‘Diddy’ Combs compartieron tiempo juntos al inicio de la carrera del cantante y con el tiempo desarrollaron una relación cercana.

En un videoclip de entonces, Sean aparece junto a un Bieber de quince años, declarando: “Está teniendo 48 horas con Diddy, donde saldremos y haremos cosas que no podemos revelar, pero definitivamente es el sueño de un chico de 15 años”.

A pesar de esta controversia, Bieber ha decidido centrarse en su familia. El cantante, de 30 años, y su esposa, Hailey Bieber, anunciaron el nacimiento de su primer hijo, Jack Blues, el mes pasado. Una fuente cercana a la pareja comentó a People que Bieber ha estado en una “burbuja de felicidad” desde el nacimiento de su hijo.

La fuente también mencionó que el cantante está al tanto de la detención de Diddy y de las acusaciones en su contra, pero que prefiere no centrarse en ese tema. “Sólo quiere enfocarse en ser un gran padre y esposo”, añadió el informante.

También te puede interesar: Quién es Thalia Graves, una de las víctimas de Sean ‘Diddy’ Combs que narró los abusos que sufrió