Victoria Ruffo habla de Eugenio Derbez como papá y su relación con José Eduardo

La actriz Victoria Ruffo explicó que nunca quiso interferir en el concepto que su hijo José Eduardo formó parte de su padre, pese a que no estuvo de acuerdo con la forma en la que Eugenio ejerció la paternidad durante su infancia.

Ruffo aseguró que nunca habló mal de Derbez a su hijo, a pesar de las ausencias que tuvo durante la etapa de su niñez. “A mi hijo nunca le hablé mal de su papá. Mi bronca con Eugenio fue siempre que no estuvo con su hijo. Mi bronca con él era que aparecía una vez al año, yo creo que se despertaba y decía ‘tengo un hijo, lo voy a ir a ver”, y a mí eso no me parecía bien para mi hijo, porque tú vas un día, lo ves, lo ilusionas ‘tengo mi papá, viene, me vio’, y luego te desapareces. Según mi punto de vista, desbalanceas todo”, expresó.

Asimismo, manifestó que le hubiera gustado que el actor estuviera más presente en la vida cotidiana de José Eduardo Derbez, como acompañarlo a la escuela, “yo quería que estuviera él presente con su hijo, sí que hiciera tareas, sí que fuera al doctor, sí que fuera a la escuela, sí que se hablaran por teléfono, pero eso no pasaba”.

La actriz recordó que Eugenio Derbez no deseaba ser papá en ese momento, sin embargo, reconoció que actualmente ellos mantiene una buena relación.

“Siempre quise que se llevaran bien, pero pues Eugenio yo creo que se dedicó más a trabajar, que a otra cosa. Y siempre lo he dicho. Él mismo lo ha dicho, él no quería ser papá. Ahora es excelente amigo de sus hijos. Pero ya no hay que cambiarles pañales, ya no hay que llevarlos al doctor. Entonces, me sorprende ahorita, para bien, con su hija chiquita, que está con ella”.