Suscríbete
Entretenimiento

Victoria Ruffo habla de Eugenio Derbez como papá y su relación con José Eduardo

La actriz habló en el podcast de la periodista Mara Patricia Castañeda

Enero 14, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
victoria ruffo

La actriz aseguró que siempre lo respetará, independientemente de todo

Getty

La actriz Victoria Ruffo explicó que nunca quiso interferir en el concepto que su hijo José Eduardo formó parte de su padre, pese a que no estuvo de acuerdo con la forma en la que Eugenio ejerció la paternidad durante su infancia.

Ruffo aseguró que nunca habló mal de Derbez a su hijo, a pesar de las ausencias que tuvo durante la etapa de su niñez. “A mi hijo nunca le hablé mal de su papá. Mi bronca con Eugenio fue siempre que no estuvo con su hijo. Mi bronca con él era que aparecía una vez al año, yo creo que se despertaba y decía ‘tengo un hijo, lo voy a ir a ver”, y a mí eso no me parecía bien para mi hijo, porque tú vas un día, lo ves, lo ilusionas ‘tengo mi papá, viene, me vio’, y luego te desapareces. Según mi punto de vista, desbalanceas todo”, expresó.

Asimismo, manifestó que le hubiera gustado que el actor estuviera más presente en la vida cotidiana de José Eduardo Derbez, como acompañarlo a la escuela, “yo quería que estuviera él presente con su hijo, sí que hiciera tareas, sí que fuera al doctor, sí que fuera a la escuela, sí que se hablaran por teléfono, pero eso no pasaba”.

La actriz recordó que Eugenio Derbez no deseaba ser papá en ese momento, sin embargo, reconoció que actualmente ellos mantiene una buena relación.

“Siempre quise que se llevaran bien, pero pues Eugenio yo creo que se dedicó más a trabajar, que a otra cosa. Y siempre lo he dicho. Él mismo lo ha dicho, él no quería ser papá. Ahora es excelente amigo de sus hijos. Pero ya no hay que cambiarles pañales, ya no hay que llevarlos al doctor. Entonces, me sorprende ahorita, para bien, con su hija chiquita, que está con ella”.

Victoria Ruffo Eugenio Derbez
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
jacob-elordi-margot-robbie.jpeg
Entretenimiento
¡Estrenos de cine 2026! Las películas más esperadas del año
Enero 14, 2026
 · 
Tania Franco
El pasado de Brooklyn Beckham y Chloë Grace Moretz: la historia de amor que marcó su adolescencia
Entretenimiento
El pasado de Brooklyn Beckham y Chloë Grace Moretz: la historia de amor que marcó su adolescencia
Enero 14, 2026
 · 
Tania Franco
¡Lágrimas en el altar! Así reaccionó Adam Peaty al ver llegar a Holly Ramsay en su boda
Entretenimiento
¡Lágrimas en el altar! Así reaccionó Adam Peaty al ver llegar a Holly Ramsay en su boda
Enero 13, 2026
 · 
Tania Franco
bad-bunny-precios-conciertos-cdmx
Entretenimiento
Premios Lo Nuestro 2026: lista completa de nominados
Enero 13, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
nicola peltz victoria beckham
Entretenimiento
¿Nicola Peltz borró a los Beckham de Instagram? El gesto que reaviva los rumores de tensión familiar
Cuando las fotos desaparecen, las preguntas se multiplican y el pasado sale a la luz
Enero 13, 2026
 · 
Tania Franco
Hijo de Julio Iglesias demuestra su talento musical
Entretenimiento
Julio Iglesias es acusado de agresión sexual de sus exempleadas
Dos extrabajadoras de las mansiones del cantante lo acusan de haberlas agredido sexualmente cuando trabajaban para él en 2021, según eldiario.es
Enero 13, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
andre-legarreta-luis-carlos-origel-1200x675.jpg
Entretenimiento
Quién es Luis Carlos, el sobrino que Pepillo Origel que despertó los rumores de un romance con Andrea Legarreta
La pareja fue vista durante un concierto de Alejandro Fernández con lo que comenzaron las especulaciones
Noviembre 01, 2024
 · 
Laura Reyes
Por qué el documental del final de Stranger Things está enfureciendo a los fans
Entretenimiento
Por qué el documental del final de Stranger Things está enfureciendo a los fans
Revelaciones sobre el proceso creativo, guiones en desarrollo y decisiones narrativas reavivan la polémica
Enero 13, 2026
 · 
Tania Franco