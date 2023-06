William Levy nos cuenta cómo se encuentra en este momento de su vida

Historias como Montecristo son producciones que valen mucho la pena y tenemos que apoyarlas. Hoy estamos al nivel de cualquier serie internacional y podemos competir contra quien sea”, expresa con seguridad y gran emoción, William Levy. El actor vuelve a la pantalla chica para protagonizar el clásico de Alejandro Dumas, bajo una mirada más actual y de la mano de ViX+, el servicio de streaming premium de TelevisaUnivision.

¿CÓMO TE ENCUENTRAS EN ESTE MOMENTO DE TU VIDA?

Estoy muy bien y saludable. Me siento contento porque tengo unos hijos hermosos que me quieren tanto como yo los quiero a ellos. También, me siento muy bendecido porque tengo una carrera que amo, un público que me apoya desde que empecé y ahora, con un proyecto que siempre quise hacer. No tengo ninguna queja.

¿CÓMO ES PARA TI EL VOLVER A LA FICCIÓN?

Ha sido muy lindo, pero también difícil, sin embargo, me siento satisfecho con el resultado. Sabíamos a lo que nos enfrentábamos al adaptar una historia de 1800 a la actualidad. Pero, por sobre todas las cosas, puedo decir que el trabajo que hicimos desde un inicio fue maravilloso y siempre en equipo.

¿CÓMO FUE EL INCURSIONAR COMO PRODUCTOR EJECUTIVO CON ESTE PROYECTO?

A mí me encanta poder crear y ser creativo, es algo que siempre quise hacer. Me satisface el tener la responsabilidad de la gente que forma parte de un equipo. Me siento muy contento y agradecido.

¿CUÁLES SON LOS APRENDIZAJES QUE TE HA DEJADO TU CARRERA HASTA EL MOMENTO?

Sigo aprendiendo. Yo creo que uno nunca para de aprender y el día que crees saberlo todo, dejas de crecer. Lo importante es mantener la humildad y el deseo de conocer algo nuevo siempre. Todo nuevo día y toda nueva producción tiene algo que enseñar.

También, creo que la madurez como persona, les brinda mucho más a los personajes que interpretas, más que la misma experiencia laboral.

