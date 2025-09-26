Yadhira Carrillo nos habla de su regreso a la televisión con “Los hilos del pasado”

FOTOS DANIEL CARRERA • STYLIST BRENDA MIRANDA

La estrella de las telenovelas, Yadhira Carrillo conocida como “la actriz con lágrimas de oro”, regresa con Los hilos del pasado, un proyecto multiplataforma de TelevisaUnivision, con escenografía, locaciones y tecnología nunca antes vistas, dignas de un regreso triunfal, tras 17 años de ausencia, por parte de esta entrañable figura de la pantalla chica.

Es un hecho. Las historias rosas y clásicas siguen siendo las favoritas de las audiencias y, sin duda, Los hilos del pasado, ya disponible en Estados Unidos y México a través de ViX, el servicio de streaming en español líder en el mundo propiedad de TelevisaUnivision, reúne algunos de los elementos que por décadas consagraron a la televisión mexicana en todo el mundo y que en este mes de octubre podremos ver a través de la señal de Las Estrellas.

Yadhira Carrillo, conocida entre sus fans como “la primera actriz de lágrimas de oro”, regresa a la pantalla con su protagónico de Carolina, una guapa y exitosa mujer de negocios que parece tener la vida perfecta; un esposo que la ama y un trabajo que la llena de satisfacciones. Sin embargo, un error del pasado la atormenta: haber abandonado a su hija recién nacida, a quien busca desesperadamente.

Tras una ardua sesión fotográfica en los foros de esta increíble producción del galardonado José Alberto Castro, Yadhira nos muestra un corazón emocionado por su regreso, y con los sentimientos a flor de piel nos habla del proyecto que la cobija y el personaje que interpreta, moldeado –en parte– por algunas vivencias personales que hoy se materializan en un trabajo de exportación mundial.

Yadhira, estamos felices de verte nuevamente, ¿cómo te sientes de regresar a las telenovelas?

¡Muchas gracias! Le digo a mis amigos que me siento como pez en el agua, que estoy feliz de participar en una historia tan increíble como Los hilos del pasado. Me pasó algo muy curioso: en ese momento recuerdas todas tus experiencias y estudios de muchos años, y el cerebro no sabe que está jugando, porque yo trabajo de modo vivencial. Mis lágrimas son reales, y si antes fluían mucho, ahora fluyen aún más. Todo se da de manera natural y yo misma me digo: “¡Ya, ya acabó la escena, y la disfruté con plenitud!”. Aunque sean escenas difíciles, los años y la experiencia hacen que lo goce.

¿Eres más sensible ahora que hace 17 años?

Puede ser. No sabría decirte con exactitud, pero es como si tuviera una extra sensibilidad en mí. Mi papel ahora en “Los hilos del pasado” me esta enseñando mucho y estoy descubriendo más de mí.

¿Cuál es la mayor diferencia entre la Yadhira de aquel entonces y la de hoy?

Pues que la de ahora sabe las cosas que quiere, las que no desea, las que no aguanta, las cosas por las que quiere soñar, vivir, trabajar y lograr. También sabe qué cosas no la van a hacer feliz o no le van a hacer bien, que no le van a dar felicidad. Creo que con los años aprendes a ver cuáles son las cosas que sí te pueden hacer inmensamente feliz.

¿Cómo te convenció José Alberto Castro de regresar a la pantalla?

Ya me había hecho el favor de ofrecerme papeles para alguna telenovela anteriormente, pero por mis tiempos, en ese momento, no podía. No había forma. Estuve enfocada atendiendo cosas de mi vida personal, dándole mi solidaridad y, sobre todo, mi amor a Juan. Sin embargo, el destino no se equivoca y ahora que llega esta oportunidad con Los hilos del pasado, siento que es el papel perfecto en el tiempo perfecto.

No debió ser fácil, finalmente fueron 17 años dedicados a tu esposo y a tu hogar...

Fue la decisión más difícil de toda mi vida, ya que estaba con una persona que yo elegí, que me eligió. Pero si empiezas a sentir que incomodas la paz y la tranquilidad de esa persona que te ha dado tanto, que te ha amado tanto, por cuestiones de tu trabajo, yo –Yadhira–, no puedo ni podría incomodar ni por un segundo a un ser que ha sido tan bueno conmigo. Dios me dio la vida y también la oportunidad del libre albedrío, de tener decisión propia, de llevar una carrera en la que fui muy próspera, en la que me ha ido tan bien, donde he tenido la oportunidad de ser tan querida, tan respetada y tan amada. Entonces me pregunté: ¿Por qué no voy a regresar donde me están llamando tanto, donde me han hablado durante 17 años sin parar, para hacerme propuestas? Cada mes recibía una, dos, tres o hasta cuatro propuestas para hacer teatro, cine, televisión y muchas cosas más, como series, giras internacionales, incluso proyectos en Estados Unidos para trabajar en series exitosas a nivel mundial. Pero a todo, absolutamente a todo, dije que no durante 17 años. Hasta que llegó un momento en el que me dije: “Debes escucharte, si tú quieres trabajar, pues hazlo”.

Yadhira Carrillo fuera de los foros

¿Continúas con ese lado empresarial?

Sí, ahí está. Voy a hacer unos cambios que ya se los iremos compartiendo. Necesito hacer muchas transformaciones en la tienda, pero todo continúa. Ahí se encuentra la página, www.momentosbyyadhira.mx

Siempre te vemos bastante fashionista, ¿cómo desarrollaste ese gusto?

Desde niña –como desde los 7 u 8 años– tengo una fijación con las cosas que me gustan y quiero ponerme, pero que no encuentro. Dibujaba la ropa que quería, y mi mamá me llevaba a comprar lo necesario. Teníamos quién me la hiciera, y era muy divertido. Para ello hacíamos tres visitas: la primera era para llevar la tela, botones, cierres, el hilo y decir cómo quería la prenda; la segunda, para probármela; y la tercera, para ajustarla y terminarla. Y sigo siendo igual ahora: soy una diseñadora nata. Somos siete, y yo soy la menor. Veía cómo se vestían mis hermanas, y ellas siempre fueron muy clásicas. Así que cuando iba a la prepa o a la universidad, mientras mis amigas iban en jeans y playera, yo iba de traje sastre. Diseño, creo y también realizo las cosas para mí. Incluso modifico mis vestuarios: llevo maletas de mi casa a los foros, porque hasta corto y uso la máquina de coser. Soy creativa, soy de las que va al mercado y compra las flores.

