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Zendaya rompe el silencio sobre su boda con Tom Holland

La actriz reaccionó con humor a los rumores de matrimonio y sorprendió al compartir un video que se volvió viral

Marzo 20, 2026 • 
Vanessa Villalba Alcocer
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Zendaya y Tom Holland han aparecido juntos en tres películas de Spider-Man.

Getty Images

En medio de la ola de especulaciones sobre la posible boda secreta con Tom Holland, Zendaya finalmente habló, y lo hizo con su característico sentido del humor.

Durante una aparición en Jimmy Kimmel Live!, la actriz de Euphoria abordó los rumores que han estado circulando en redes sociales, impulsados en gran parte por imágenes creadas con inteligencia artificial que simulan su supuesta boda.

Zendaya dijo que “muchas personas han sido engañadas por ellas”, mientras continuaba jugando con misterio sobre su supuesta boda.

“La gente me decía: ‘¡Dios mío, tus fotos de boda están hermosas!’. Y yo respondía: ‘Amor, son de inteligencia artificial. No son reales’”, comentó la estrella riendo.

“¿Alguien en tu vida fue engañado por ellas? ¿Y se molestó por no haber sido invitado?”, preguntó Kimmel. A lo que la actriz respondió: “Sí, muchas personas”.

Para “aclarar” la situación -aunque en tono completamente irónico-, la estrella presentó un video que supuestamente mostraba su boda, mencionando que era la primera vez que compartía este material.

El clip era una escena de su próxima película The Drama, editada con la cara de Tom Holland sobre la de su coprotagonista.

Entre risas, Zendaya jugó con la narrativa y bromeó sobre la veracidad del material, dejando en evidencia lo fácil que es manipular imágenes en la era digital.

“Pareciera que alguien simplemente pegó la cabeza de Tom sobre la de Robert”, añadió Kimmel. “No… eso era material real”, respondió Zendaya de manera ‘convincente’.

“Entonces, solo para aclarar, ¿eso no era inteligencia artificial?”, preguntó Kimmel. “No, fue real. Yo estuve ahí”, insistió la actriz.

Los rumores sobre su matrimonio no son nuevos, comenzaron hace un par de semanas después de que su stylist asegurara que la pareja ya se había casado, y poco después Zendaya fuera vista usando un anillo que muchos interpretaron como de boda.

A pesar de la gran atención mediática, Zendaya y Tom Holland han mantenido su relación en un perfil bajo desde que la hicieron pública en 2021, evitando confirmar detalles sobre su vida personal.

Hasta ahora, la actriz de Dune no confirmó ni desmintió su estado civil actual, pero sí dejó algo claro: no todo lo que se ve en internet es real.

Zendaya Tom Holland
Vanessa Villalba Alcocer
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