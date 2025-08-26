Spas de lujo en México lanzan rituales dedicados a las manos

En promedio, las personas usan sus manos para más de 1.000 tareas distintas al día, convirtiéndolas en una de las partes más sobrecargadas y menos atendidas del cuerpo. A pesar de su importancia, tradicionalmente han sido relegadas en las rutinas de bienestar, lo que convierte a los tratamientos especializados no solo en un lujo, sino en una necesidad.

A medida que el bienestar continúa evolucionando hacia un enfoque verdaderamente holístico, que abarca no solo la mente y el cuerpo, sino también los detalles más sutiles de la vida cotidiana, este cambio está impulsando un renacimiento en el cuidado de las manos. Como parte de este movimiento, los miembros de la Legend Collection de Preferred Hotels & Resorts en México –Grand Velas Riviera Maya y Grand Velas Riviera Nayarit – están elevando la experiencia de spa de lujo con la introducción de tratamientos exclusivos para las manos en sus premiados SE Spas.

A medida que la industria de la belleza adopta la “skinification”, la tendencia de brindar a las manos el mismo cuidado meticuloso tradicionalmente reservado al skincare facial, estas propuestas exclusivas representan la máxima expresión de la terapia de rejuvenecimiento para las manos.

Grand Velas Riviera Nayarit: El ritual supremo de belleza para las manos. La experiencia inicia con una suave exfoliación con ácido glicólico, preparando la piel para la máxima absorción de activos. A continuación, un masaje rejuvenecedor aporta hidratación profunda y favorece la reparación celular gracias a formulaciones avanzadas. La mascarilla iluminadora exclusiva corrige la hiperpigmentación y crea una barrera protectora contra el daño ambiental. El ritual concluye con la aplicación de aceite de rosa mosqueta en uñas y cutículas. Entre los beneficios clave se incluyen la restauración de la elasticidad, el aumento de la firmeza y la prevención y corrección integral de manchas.

Grand Velas Riviera Maya: Renovación de manos “Fuente de la Juventud”. Este tratamiento fusiona la ciencia cosmética más avanzada con la sabiduría curativa tradicional mexicana. Incluye un exfoliante enzimático cítrico revitalizante —enriquecido con semillas de rosa mosqueta y extracto de naranja amarga—, rico en alfa-hidroxiácidos y potenciado con antioxidantes como cúrcuma y extracto de pino, además de vitaminas C, F y E, reconocidas por sus propiedades estimulantes de colágeno. La diferencia radica en la incorporación de compresas artesanales elaboradas por terapeutas expertos de SE Spa con ingredientes botánicos de origen local, entre ellos romero, menta, albahaca, gordolobo, caléndula, anís, clavo y eucalipto. La experiencia culmina con un masaje relajante de reflexología en manos que libera tensiones y restaura el equilibrio y la vitalidad natural.