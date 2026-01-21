BVLGARI reafirma su maestría relojera en la LVMH Watch Week 2026

Nacidos de la herencia orfebre y la experiencia relojera de la Maison, estos dos relojes laten al ritmo del calibre Piccolissimo –ahora reimaginado con una tija de cuerda– y el Lady Solotempo Automatic, ahora realzado con una nueva decoración.

Tejido un hilo entre la historia y la modernidad, Bvlgari reinventa sus iconos de relojería y joyería para capturar mejor el espíritu de los tiempos. A través de la estética emblemática de Monete y Tubogas, el estudio de diseño de la Maison se inspira profundamente en sus raíces para crear iteraciones que son a la vez artísticas y refinadas, creativas y coloridas.

El reloj secreto Maglia Milanese Monete revisita el Monete, que Bvlgari introdujo a mediados de los años sesenta. Adornado con una auténtica moneda antigua de 198-297 d.C. que representa al emperador Caracalla, encarna la ilimitada inspiración estilística que la Antigüedad sigue ofreciendo a la Maison.

Por primera vez en Bvlgari, el Maglia Milanese Monete explora el arte tradicional de la malla milanesa, expresado aquí con una flexibilidad magistral.

El Tubogas Manchette abraza la muñeca como una cinta de oro y diamantes, salpicada de vibrantes gemas. Tubogas apareció por primera vez en Bvlgari a principios de los años 40, inicialmente en forma de serpiente. Los años 70 lo consolidaron como una de las creaciones distintivas de la Maison, una época que inspira la reinterpretación actual, ahora animada por ricos tonos cromáticos.

Maciej Kucia

El Arte de la Mecánica

Bvlgari es tanto un orfebre romano como un relojero suizo. Bajo el resplandor del oro giran y rotan los engranajes de sus propios movimientos de manufactura, desarrollados específicamente para creaciones de proporciones más íntimas. El Maglia Milanese Monete está impulsado por el Piccolissimo BVP100, el calibre redondo más pequeño del mundo, con un diámetro de 13,50 mm, un grosor de 2,50 mm y un peso de 1,9 g, que comprende 102 componentes. Diseñado y producido íntegramente por Bvlgari en Le Sentier, en el Jura suizo, este calibre –introducido por primera vez en 2022– aparece ahora en una nueva versión con cuerda por corona y fondo de caja de zafiro para revelar su funcionamiento interno.

El Tubogas Manchette alberga el Lady Solotempo Automatic BVS100, presentado el año pasado junto con Serpenti Seduttori y Serpenti Tubogas. El Lady Solotempo Automatic –que indica horas, minutos y segundos– combina el arte de la relojería con el encanto italiano, un maridaje ideal con los relojes joya.

Con un diámetro de solo 19 mm, un grosor de 3,90 mm y 102 componentes, el calibre Lady Solotempo pesa solo 5 gramos. Y, sin embargo, ofrece una impresionante reserva de marcha de 50 horas y una frecuencia de 21.600 alternancias por hora. Su diseño compacto y redondo se integra perfectamente en las curvas de Serpenti sin dejar de ser versátil para otras creaciones de Bvlgari. Junto con el Baby Tourbillon BVL150, que equipa piezas seleccionadas, los calibres Piccolissimo y Lady Solotempo confirman el dominio absoluto de Bvlgari en la relojería mecánica.

Maglia Milanese Monete: El Arte de la Malla Milanesa

Bvlgari presenta un reloj secreto Monete de oro rosa combinado con un brazalete de malla milanesa a juego. Es en la vibrante Milán, cuna de esta técnica ancestral, donde la Maison eligió presentar el Maglia Milanese. Formada por hilos de oro entrelazados, esta estructura, desarrollada por los orfebres milaneses durante el Renacimiento, nunca antes había sido destacada por Bvlgari. La irresistible flexibilidad de la malla milanesa adquiere ahora un aire contemporáneo, combinada audazmente con el Monete y el cálido brillo del oro.

“La esencia de este objeto reside en su flexibilidad, una inspiración que dio origen a un proyecto inesperado, desarrollado a lo largo del tiempo. Esta creación es una revelación, que ofrece una oportunidad única para descubrir el mundo de la relojería y la joyería de la Maison. Su naturaleza ecléctica se revela en la combinación de varios motivos: una moneda antigua, un octógono geométrico y una delicada malla milanesa”, dijo Fabrizio Buonamassa Stigliani, Director Ejecutivo de Creación de Productos de Bvlgari.

Monete se encuentra en la encrucijada del tiempo y las artes. La estética de la joyería italiana y el alma de la relojería suiza resuenan en cada detalle. Bvlgari ha optado por equipar este tributo a la Roma Eterna con un cierre de hebilla, una novedad para la colección. Con este reloj, la Maison expresa su espíritu ecléctico a través de una combinación de motivos, mezclando el simbolismo de una moneda antigua, la pureza geométrica del octógono y la finura textural de la malla milanesa.

Tubogas Manchette: Feminidad Radiante de Bvlgari

Brillo en su máxima expresión: con diamantes realzados por generosas gemas, el Tubogas Manchette revisita un modelo de archivo de 1974. Retoma la audaz geometría del original, combinando una esfera cuadrada con un ancho brazalete Tubogas de una sola vuelta. La Maison infunde al oro alegría de vivir en forma de un vibrante fuego cromático: citrinos, rubelitas, peridotos, amatistas, topacios y espesartitas. Casi 12 quilates de diamantes brillan a través de las vueltas, formando un deslumbrante telón de fondo para las gemas que componen esta vívida paleta.

Tubogas Manchette conserva su abrazo icónico al tiempo que introduce una nueva técnica: cada anillo se moldea y se pule antes de ser meticulosamente ensamblado en una lámina de titanio. Esta construcción modular permite que el motivo fluya sin interrupciones a través del brazalete, al tiempo que conserva la arquitectura flexible que define a Tubogas.

Entre la flexibilidad de la malla milanesa y el brillante fulgor de las gemas, Bvlgari orquesta una sinfonía armoniosa de texturas, matices y formas, guiada por su historia y su savoir-faire.

Maglia Milanese Monete y Tubogas Manchette: dos relojes, dos capítulos de una misma historia, la de un joyero-relojero que celebra sus orígenes a través de la reinvención constante.

