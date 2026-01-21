Suscríbete
Moda

Chopard deslumbra en los Golden Globe Awards 2026

El domingo 11 de enero, Dwayne Johnson, Ryan Destiny y Carolyn Murphy asistieron a la 83ª edición de los Golden Globe Awards en Los Ángeles, luciendo piezas de Chopard

Enero 21, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
83rd Annual Golden Globe Awards - Arrivals

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - JANUARY 11: (FOR EDITORIAL USE ONLY) (L-R) Lauren Hashian and Dwayne Johnson attend the 83rd Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton on January 11, 2026 in Beverly Hills, California. (Photo by Monica Schipper/Getty Images)

Monica Schipper/Getty Images

Dwayne seleccionó el reloj Alpine Eagle 41 XP Frozen Summit en oro blanco de 18 quilates con 29.02 quilates de diamantes talla baguette; un broche en oro blanco de 18 quilates con diamantes; un anillo en oro blanco de 18 quilates con 4.14 quilates de diamantes; y un anillo en oro blanco de 18 quilates con 3.66 quilates de diamantes, todas piezas de la Colección Haute Joaillerie, además de un anillo de la Colección Ice Cube en oro blanco de 18 quilates con 0.03 quilates de diamantes, y un par de gemelos en metal de tono plateado.

Ryan seleccionó un collar en oro blanco y rosa de 18 quilates con 57.09 quilates de diamantes y 73.70 quilates de zafiros, así como aretes en oro blanco de 18 quilates con 4.05 quilates de diamantes, ambos de la Colección Haute Joaillerie, además de un anillo de la Colección L’Heure du Diamant en oro blanco de 18 quilates con 2.39 quilates de diamantes.

83rd Annual Golden Globe Awards - Arrivals

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - JANUARY 11: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Ryan Destiny attends the 83rd Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton on January 11, 2026 in Beverly Hills, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images)

Amy Sussman/Getty Images

Carolyn seleccionó aretes en oro blanco de 18 quilates con 26.82 quilates de diamantes y un anillo en oro blanco de 18 quilates con un diamante talla esmeralda de 5.01 quilates y 1.14 quilates de diamantes, ambos de la Colección Haute Joaillerie.

83rd Annual Golden Globes - Arrivals

Will Arnett and Carolyn Murphy at the 83rd Annual Golden Globes held at The Beverly Hilton on January 11, 2026 in Beverly Hills, California. (Photo by Chad Salvador/2026GG/Penske Media via Getty Images)

Chad Salvador/2026GG/Penske Media via Getty Images

golden globes
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
