Dior presentará su desfile crucero 2027 en el museo LACMA

El evento está programado para el 13 de mayo de 2026 en la ciudad de Los Ángeles, California. De acuerdo con varios reportes, el desfile tendrá como telón de fondo las nuevas instalaciones del museo, incluyendo espacios diseñados por el arquitecto Peter Zumthor.

La elección del recinto se debe a que el LACMA es considerado uno de los centros culturales más relevantes del oeste de Estados Unidos.

Este evento marcará además un momento clave para la firma, al tratarse de la primera colección Crucero bajo la dirección creativa de Jonathan Anderson, quien recientemente asumió un papel central de la misión. Su debut genera altas expectativas sobre la nueva dirección estética de la marca.

Con este anuncio, Dior se suma a la tendencia de las grandes casas de moda de convertir sus colecciones Crucero en experiencias culturales itinerantes, donde el destino elegido forma parte esencial de la narrativa.

Esta elección refuerza la estrategia de la maison de presentar sus colecciones fuera de las semanas de la moda tradicionales, apostando por locaciones con fuerte carga simbólica y cultural.