Dolce&Gabbana presenta su nueva Colección Masculina Otoño/Invierno 2026

En un contexto global cada vez más marcado por la uniformidad, Dolce&Gabbana presenta El Retrato del Hombre, una colección que celebra la identidad única e irrepetible de cada hombre

Enero 21, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
DG_MEN_SHOW_FALL_WINTER_2026__PHOTO_GORUNWAY_FINALE_01_1024x768.jpg

Más que un tema, la propuesta se manifiesta como una declaración de principios: la individualidad vuelve a ocupar el centro del guardarropa masculino. Cada hombre es concebido como un universo propio, compuesto por pasiones, recuerdos y tensiones internas. La pasarela se transforma así en una galería contemporánea de retratos vivos, donde cada look funciona como un autorretrato psicológico y sartorial.

La luz modela las siluetas con una sensibilidad renacentista, evocando la profundidad emocional del claroscuro italiano, mientras que los detalles simbólicos revelan fragmentos de historias personales convertidas en estilo.

DG_MEN_SHOW_FALL_WINTER_2026__PHOTO_GORUNWAY_FINALE_05.jpg

La sastrería asume un rol esencial, no como un código rígido, sino como una poderosa herramienta de expresión. Los hombros definen el carácter; las construcciones revelan intención; los tejidos y las texturas hablan de memoria y presencia. Terciopelos profundos, lanas compactas, sedas mates y brocados contemporáneos dialogan entre sí, reflejando distintas formas de habitar el mundo.

El desfile se despliega como una secuencia de micro-universos, cada uno representando un “Retrato del Hombre” distinto: el pensador introspectivo, el visionario creativo, el sensualista mediterráneo, el racional estructurado, el romántico inquieto. No se trata de estereotipos, sino de energías humanas interpretadas con autenticidad.

DG_MEN_SHOW_FALL_WINTER_2026__PHOTO_GORUNWAY_FINALE_04.jpg

El Retrato del Hombre afirma el estilo personal como el acto supremo de individualidad. Una invitación a trascender la homogeneización global y a recuperar una manera de vestir elegante, profundamente personal y consciente.

photo: Isidore Montag / Gorunway.com

photo: Isidore Montag / Gorunway.com

photo: Isidore Montag / Gorunway.com

photo: Isidore Montag / Gorunway.com

Dolce&Gabbana
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
