Out of the Blue, lo nuevo de Blue Book de Tiffany & Co

Fotos Cortesía TIffany & Co.

Tiffany & Co. Anunció Blue Book 2023: Out of the Blue, la última expresión de la colección de Alta Joyería de Tiffany. Se trata de la primera colección Blue Book diseñada por Nathalie Verdeille, Directora Artística de Joyería y Alta Joyería de la firma. Los extraordinarios diseños celebran a Jean Schlumberger y su fascinación por las criaturas del mar. Con una estética geométrica y estilizada, cada obra se inspira en la imaginación y la filosofía de diseño del legendario diseñador, donde se reinventan los enigmáticos símbolos marinos de Schlumberger.

En palabras de Anthony Ledru, CEO de Tiffany & Co., “con Blue Book 2023, vimos la oportunidad de honrar el legado de Jean Schlumberger al dar una nueva vida a algunos de sus diseños más célebres... estas creaciones tienen la calidad y personalidad distintivas de Schlumberger, pero todos los diseños son nuevos. Estamos seguros de que él habría estado tan satisfecho con cada obra maestra como lo estamos nosotros”.

Entra las piezas e inspiración que la Maison presentará en dos fases durante este año, se encuentran varios temas que encarnan la vida acuática: Shell, Coral, Jellyfish, Pisces, Starfish, Sea Star y Star Urchin.

De esta manera, una vez más, Tiffany & Co reafirma su capacidad de reinvención sin dejar de lado a los íconos que la han acompañado y consolidado como una de las firmas más reconocidas en el mundo.