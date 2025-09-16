Alejandro Fernández presenta a su nieta Cayetana y celebra el 15 de septiembre en Las Vegas

Alejandro Fernández vivió una noche muy especial durante su concierto del 15 de septiembre en el MGM Grand de Las Vegas. En medio de mariachis, banderas mexicanas y su icónico traje charro, “El Potrillo” no solo celebró la Independencia de México, sino que también presentó públicamente a su nieta Cayetana.

El cantante apareció acompañado de su hija Camila Fernández y la pequeña Cayetana, quien robó todas las miradas con su adorable atuendo típico. Este momento familiar se volvió uno de los más emotivos de la noche y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde los fans aplaudieron el lado más tierno y cercano del intérprete.

Con este gesto, Alejandro Fernández no solo rindió homenaje a México, sino también mostró su orgullo por su familia, convirtiendo el concierto en un verdadero homenaje a las tradiciones, la música y el amor familiar.