Suscríbete
Personalidades

Alejandro Fernández presenta a su nieta Cayetana y celebra el 15 de septiembre en Las Vegas

En pleno concierto patriótico, “El Potrillo” emocionó al público al subir al escenario a su hija Camila y a su nieta Cayetana, en un momento familiar inolvidable

September 16, 2025 • 
Tania Franco
Alejandro Fernández

Jeremychanphotography/Getty Images

Alejandro Fernández vivió una noche muy especial durante su concierto del 15 de septiembre en el MGM Grand de Las Vegas. En medio de mariachis, banderas mexicanas y su icónico traje charro, “El Potrillo” no solo celebró la Independencia de México, sino que también presentó públicamente a su nieta Cayetana.

El cantante apareció acompañado de su hija Camila Fernández y la pequeña Cayetana, quien robó todas las miradas con su adorable atuendo típico. Este momento familiar se volvió uno de los más emotivos de la noche y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde los fans aplaudieron el lado más tierno y cercano del intérprete.

Con este gesto, Alejandro Fernández no solo rindió homenaje a México, sino también mostró su orgullo por su familia, convirtiendo el concierto en un verdadero homenaje a las tradiciones, la música y el amor familiar.

Alejandro Fernández
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
Javier Bardem
Personalidades
Los momentos más polémicos de la alfombra de los Emmys 2025
September 14, 2025
 · 
Tania Franco
Pedro Pascal
Personalidades
Las celebridades más esperadas en los Emmy 2025
September 14, 2025
 · 
Tania Franco
viviene-hija-trans-de-elon-musk.jpeg
Personalidades
Vivian, hija trans de Elon Musk debuta en la Semana de la Moda de Nueva York
September 14, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
barron-trump-donald-trump-1200x675.jpg
Personalidades
Barron Trump abandona la universidad para trabajar con su mamá Melania
September 14, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
fatima-bosch-ganadora-miss-universo-mexico-2025.jpeg
Personalidades
Ella es Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo México que representará a nuestro país en Tailandia
La guapa modelo originaria de Tabasco impuso su talento y belleza ante las 32 competidoras del certamen
September 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
giorgio-armani-testamento-herederos
Personalidades
Sale a la luz el testamento y los herederos de Giorgio Armani
El gigante de la moda estableció en su última voluntad, vender el 15% de su marca en un plazo de 18 meses tras su muerte
September 12, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Charlie Kirk and his family
Personalidades
¿Quién es la familia de Charlie Kirk? El activista asesinado en la universidad de Utah
El activista conservador mantenía su vida privada en silencio, construyendo un hogar joven lejos del foco mediático, esta es su familia
September 11, 2025
 · 
Tania Franco
Charlie Kirk
Personalidades
Charlie Kirk reveló cómo le gustaría ser recordado
Antes de su repentino asesinato en una universidad de Utah. El activista reveló en un podcast cómo le gustaría ser recordado cuando falleciera
September 11, 2025
 · 
Tania Franco
elon-musk-larry-ellison.jpg
Personalidades
El es el empresario que destronó a Elon Musk como la persona más rica del mundo
Larry Ellison de 81 años, dueño de Oracle se convirtió en la persona más rica del mundo tras la subida en Wall Street del valor de las acciones de su empresa gigante
September 10, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez