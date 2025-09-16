Suscríbete
Personalidades

Las celebridades que hicieron vibrar el 15 de septiembre con su orgullo mexicano

Desde Las Vegas hasta Nueva York, artistas y personalidades rindieron homenaje a México con música, atuendos típicos y mucho color

September 16, 2025 • 
Tania Franco
Karla Díaz- Pinky Promise

Este 15 de septiembre, el espíritu patriótico se sintió dentro y fuera de México. Varias celebridades se vistieron de gala, viajaron y compartieron en redes sociales su orgullo por nuestras tradiciones. Desde Las Vegas hasta Nueva York, así fue como los famosos pusieron en alto el nombre de México.

Alejandro Fernández en Las Vegas

El “Potrillo” llevó la música mexicana al escenario internacional con su concierto en Las Vegas. Con mariachi, traje charro y una escenografía tricolor, Alejandro Fernández hizo vibrar a miles de fans en la noche del Grito. Al lado de su hija Camila Fernández y su nieta.

Karla Díaz con su traje de charro rosa

La cantante sorprendió con un look patriótico en tonos rosa mexicano. Su traje de charro y su diadema de flores fueron la sensación en redes sociales, mostrando una interpretación moderna y femenina del tradicional atuendo mexicano.

Karla Díaz - Pinky Promise

Karla Díaz

Robe Grill en Nueva York

Desde Nueva York, Robe Grill ondeó con orgullo la bandera mexicana en plena Gran Manzana. La imagen se volvió viral por capturar la emoción del festejo patrio lejos de casa, demostrando que el corazón mexicano no tiene fronteras.

Lucero y Mijares en concierto

El dúo más querido de la música en español encendió el escenario con mariachi en Chiapas, vestidos típicos y un público que coreó cada canción. Su show en La Explanada del Parque Central de Tuxtla, fue una verdadera fiesta mexicana llena de nostalgia y tradición.

Marco Antonio Solís en concierto

El legendario “Buki” también rindió homenaje a México en su concierto. Con un público entregado y visuales en colores patrios, Marco Antonio Solís se unió a los festejos del 15 de septiembre con sus clásicos de siempre.

Estas celebridades demostraron que el orgullo mexicano trasciende escenarios y fronteras. Entre conciertos, atuendos típicos y banderas ondeando, el 15 de septiembre volvió a unirnos en una misma celebración llena de color, música y tradición.

Karla Díaz Alejandro Fernández Lucero y Mijares 15 de septiembre
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
