Personalidades

El es el empresario que destronó a Elon Musk como la persona más rica del mundo

Larry Ellison de 81 años, dueño de Oracle se convirtió en la persona más rica del mundo tras la subida en Wall Street del valor de las acciones de su empresa gigante

September 10, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
elon-musk-larry-ellison.jpg

Larry Ellison, cofundador de Oracle y actual presidente y director de tecnología de la compañía, se convirtió en la persona más rica del mundo, desplazando a Elon Musk, dueño de Tesla, Space X y la red social X.

La fortuna de Ellison alcanzó los USD 393.000 millones según informó la agencia Bloomerg tras un aumento récord de USD 101.000 millones en Nueva York. Las acciones de la compañía que ya acumulaban un alza del 45% en lo que iba del año hasta el martes, experimentaron un repunte adicional del 41% el miércoles.

Este avance se produjo después de que la firma reportara un fuerte aumento de reservas y presentara una proyección optimista para su negocio de infraestructura en la nube.

La fuerte subida en Bolsa de la firma de soluciones en la nube disparó su fortuna, superando a Mark Zuckerberg, como el segundo hombre más rico.

La fortuna de Larry aumentó en más de 100 mil millones de dóalres en un solo día, gracias a su empresa de software de base de datos.

Musk ostentaba el título de la persona más rica del mundo desde 2021, posteriormente perdió el liderazgo ante Jeff Bezos de Amazon y Bernard Arnault de LVMH, antes de recuperarlo el año pasado.

Elon Musk
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
