Personalidades

“Espero que nadie tenga que vivir tan solo como yo”: las confesiones que Matthew Perry hizo antes de morir

El actor de Chandler Bing compartió con quien interpretó a Ross Geller en “Friends” sus miedos más profundos y tres lecciones de vida

September 17, 2025 • 
Tania Franco
David Schwimmer y Matthew Perry - Friends

Steve Granitz/WireImage

A meses de su fallecimiento, el recuerdo de Matthew Perry sigue vivo no solo en los fans de “Friends”, sino también en sus compañeros de elenco. El actor que interpretó a Ross Geller, David Schwimmer, relató algunas de las últimas palabras y tres secretos personales que Perry le habría confiado con el deseo de ayudar a otros.

Tres secretos para no repetir sus errores

El mensaje comienza con una frase desgarradora: “Espero que nadie tenga que vivir tan solo como yo”. Con esa idea, Matthew Perry pidió a su amigo que compartiera tres lecciones aprendidas en carne propia:

Matthew Perry

Phillip Faraone/Getty Images for GQ

1. Enfrenta tu propio corazón.

Aunque en el set era el alma de la fiesta, Perry habría sufrido en silencio. Según el testimonio, lloraba en los camerinos y llegó a trabajar con fuertes dolores y un bastón tras severos problemas de salud.

2. No destruyas tu vida con decisiones peligrosas.

Perry atravesó catorce cirugías consecutivas para reparar daños físicos y llegó a tener solo un 2% de probabilidades de sobrevivir, según sus médicos. Desde la UCI, pidió que nadie repitiera su camino y alertó sobre las consecuencias irreversibles de ciertos excesos.

3. Haz que tu vida tenga valor más allá de ti.

Su deseo final era ayudar a quienes atraviesan problemas similares a los suyos. Incluso soñaba con abrir “Perry House”, un espacio de apoyo para personas vulnerables. “No importa cuán difícil sea la vida, hacer algo significativo es lo que verdaderamente honra tu existencia”, habría dicho Perry en su última videollamada.

Actores de Friends - Matthew Perry, David Schwimmer y Jennifer Aniston

Ron Galella/Ron Galella Collection via Getty Images

Las memorias que compartió David Schwimmer de los secretos de Matthew Perry nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la salud emocional, las decisiones que marcan nuestro destino y el poder de dejar un legado positivo. Aun después de su partida, su mensaje sigue resonando con millones que crecieron viéndolo en “Friends” y que hoy encuentran en su historia una lección de vida.

Friends Matthew Perry
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
