José Bañuelos retoma el poder de la artesanía trasladada al mundo contemporáneo con Marva Studio

Abogado de profesión, José Bañuelos fundó Marva Studio hace tres años, tras descubrir que su verdadera pasión se encontraba en el mundo del arte.

Hoy día, presenta su creatividad y trascendencia desde una perspectiva única. A través de un acercamiento a la comunidad de artesanos en San José de Gracia, donde se crean las tradicionales piñas vidriadas, Marva Studio busca crear una nueva propuesta.

“Busco fusionar esta técnica artesanal tradicional con un enfoque más contemporáneo, dándoles un nuevo propósito y presentación a estas piezas. Mi objetivo es preservar esta tradición y evitar que se pierda con el tiempo”, comenta José.

En los últimos años hemos visto un fenómeno inesperado, conocido como la revalorización artesanal. Gracias al entendimiento del proceso creativo y el arduo trabajo manual necesario para crear las piezas, es que hemos comprendido el verdadero valor de la labor manual y el arte prehispánico.

Einar González

José trabaja de manera cercana con la familia Gutiérrez, encabezada por dos primos que tiene una parte fundamental en este proyecto. “He podido notar que el público acepta las piezas por una razón especial, y es que la calidad de nuestro trabajo es sumamente rigurosa. Nos esforzamos en hacer entender al mundo que esto es una forma de arte y es por ello que nuestro público ha captado este enfoque y comprende la trascendencia de la técnica de la piña tradicional que hemos desarrollado, y elevado en luminarias, objetos utilitarios y piezas de arte”.

José no solo ha visto cómo ha cambiado la recepción de la artesanía en México, sino que también relata la importante transformación que ha vivido mediante su proyecto. “Mi formación siempre ha sido muy estricta, pero a través de ella, salté a otro medio, a otro mundo y a otro universo, donde puedo ser yo mismo y expresarme. Creo que uno de los mayores desafíos que he tenido es aceptarme y quererme tal y como soy, y querer expresar mis sentimientos a través de mis piezas de la mano de los artesanos y los materiales, es algo que nunca pude haber soñado. Pero más allá de lo que yo he vivido, creo que lo que más me gusta de este acercamiento con los artesanos es ese sentimiento de trabajo en equipo y el desarrollo de su comunidad”.

Para José, eso es el motor y fundamento de Marva Studio. El futuro del estudio puede ser descrito como una danza de infinitas posibilidades, gracias a la versatilidad del barro, la creatividad de José y la infinita habilidad de los maestros artesanos haciendo que su labor sea reconocida tanto dentro de México como en el extranjero.