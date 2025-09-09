Las fotos del funeral de Giorgio Armani en Italia, ¿Dónde fue y quiénes asistieron?

El mundo de la moda está de luto tras la muerte de Giorgio Armani, uno de los diseñadores más influyentes de todos los tiempos. A los 91 años, el creador italiano falleció en Milán, dejando un legado que transformó la elegancia en sinónimo de simplicidad y sofisticación.

Donatella Versace y Miguel Ángel Silvestre asitieron al homenaje que se realizó de forma más masiva para el maestro, sin embargo, este 8 de septiembre de 2025 fue el funeral íntimo en propiedad familiar.

El cortejo fúnebre recorrió las calles de Rivalta Trebbia, distrito de Gazzola, donde tuvo lugar una ceremonia íntima en la iglesia de San Martino. El entierro se realizó en la capilla familiar, siguiendo el deseo de mantener un entorno estrictamente privado.

Valentina S. Frugiuele/Getty Images

La discreción de su despedida contrasta con la grandeza de su obra: Armani redefinió el lujo, vistió a celebridades, reyes y estrellas de Hollywood, y posicionó a Italia en el centro de la moda global. Su influencia seguirá viva en cada traje impecable y en cada silueta minimalista que revolucionó las pasarelas.