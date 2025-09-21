Suscríbete
Personalidades

Paloma Cuevas reaparece espectacular en la cena de Carolina Herrera en Madrid

La diseñadora y pareja de Luis Miguel se dejó ver muy elegante con un vestido negro de gala

September 20, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
paloma-cuevas-carolina-herrerajpg

Instagram

Paloma Cuevas lució un hermoso vestido de Carolina Herrera con motivo de la celebración de una cena de la firma en Madrid, previo a su multitudinario desfile en la Plaza Mayor donde se presentó la colección de primavera-verano 2026.

En el marco de la Mercedes-Benz Fashion Week, Paloma Cuevas reapareció tras haberse alejado del ojo público, y lo hizo dando una lección de estilo como lo sabe hacer.

La diseñadora fue una de las invitadas más destacadas a la reunión que hizo el director creativo Wes Gordon junto con Carolina Adriana Herrera para calentar motores antes del evento.

Paloma eligió un vestido de la reconocida firma, con el que posó para compartir las imágenes en redes sociales. El vestido negro de escote asimétrico y detalle de maxi flor en la manga larga, además de la abertura trasera en la falda de plumetti, desató halagos en la publicación.

Paloma complementó su look con unos tacones negros, un clutch rojo y plateado, así como joyería compuesta por unos pendientes en forma de aro con brillantes para terminar uno de sus estilismos más impecables.

Paloma Cuevas Carolina Herrera
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
julieta-fierro-muere.jpeg
Personalidades
Murió Julieta Fierro a los 77 años, destacada científica mexicana
September 19, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
carolina-herrera-desfile.jpeg
Moda
Carolina Herrera celebra su desfile en la Plaza Mayor de Madrid
September 18, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
David Schwimmer y Matthew Perry - Friends
Personalidades
“Espero que nadie tenga que vivir tan solo como yo”: las confesiones que Matthew Perry hizo antes de morir
September 17, 2025
 · 
Tania Franco
papas-de-fatima-bosch.jpeg
Personalidades
De familia de reinas de belleza; ellos son los papás de Fátima Bosch
September 17, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
fatima-bosch-kevin-alvarez-relacion.jpeg
Personalidades
Así fue el romance de Fátima Bosch con el futbolista Kevin Álvarez
El jugador del América tuvo una relación con la ganadora de Miss Universo México 2025, la cual terminó a finales de 2023
September 17, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
miss-universo-mexico-polemica-fatima-bosch.jpeg
Personalidades
Fátima Bosch enfrenta polémica con sus compañeras tras ganar Miss Universo México 2025
La tabasqueña que representará a nuestro país en el certamen internacional en Tailandia, ha generado inconformidad entre sus compañeras del concurso
September 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Alejandro Fernández
Personalidades
Alejandro Fernández presenta a su nieta Cayetana y celebra el 15 de septiembre en Las Vegas
En pleno concierto patriótico, “El Potrillo” emocionó al público al subir al escenario a su hija Camila y a su nieta Cayetana, en un momento familiar inolvidable
September 16, 2025
 · 
Tania Franco
Karla Díaz- Pinky Promise
Personalidades
Las celebridades que hicieron vibrar el 15 de septiembre con su orgullo mexicano
Desde Las Vegas hasta Nueva York, artistas y personalidades rindieron homenaje a México con música, atuendos típicos y mucho color
September 16, 2025
 · 
Tania Franco
Robert Redford
Personalidades
¿Quién era Robert Redford? Estas son sus películas más famosas
El legendario actor, director y productor estadounidense, fallecido a los 89 años, marcó la historia del cine con actuaciones icónicas y películas inolvidables
September 16, 2025
 · 
Tania Franco