Paloma Cuevas reaparece espectacular en la cena de Carolina Herrera en Madrid

Paloma Cuevas lució un hermoso vestido de Carolina Herrera con motivo de la celebración de una cena de la firma en Madrid, previo a su multitudinario desfile en la Plaza Mayor donde se presentó la colección de primavera-verano 2026.

En el marco de la Mercedes-Benz Fashion Week, Paloma Cuevas reapareció tras haberse alejado del ojo público, y lo hizo dando una lección de estilo como lo sabe hacer.

La diseñadora fue una de las invitadas más destacadas a la reunión que hizo el director creativo Wes Gordon junto con Carolina Adriana Herrera para calentar motores antes del evento.

Paloma eligió un vestido de la reconocida firma, con el que posó para compartir las imágenes en redes sociales. El vestido negro de escote asimétrico y detalle de maxi flor en la manga larga, además de la abertura trasera en la falda de plumetti, desató halagos en la publicación.

Paloma complementó su look con unos tacones negros, un clutch rojo y plateado, así como joyería compuesta por unos pendientes en forma de aro con brillantes para terminar uno de sus estilismos más impecables.