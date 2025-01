Papá de Checo Pérez está saliendo con Lucía Méndez, esto dijo

El político confirmó que está saliendo con Lucía Méndez pero todavía no son novios. Antonio Pérez Garibay contó que está conociéndose con la artista, aunque no tiene una relación formal, no descarta la posibilidad, ya que está muy interesado en ella, ya que le parece una mujer llena de virtudes.

El papá del piloto reconoció que sí está interesado en la famosa. “La verdad nuestra relación está maravillosa, tenemos una bonita relación, te echaría mentiras hablarte más allá de esto, pero lo que sí hay es una gran amistad”, mencionó.

Además, Pérez Garibay señala que ha tenido la oportunidad de apreciar las cualidades de la actriz, entre ellas, su indiscutible belleza física y su personalidad.

“Qué hermosa mujer, ¿no?, aunque déjame decirte muy bien preparada, inteligentemente, me encanta, la verdad, es una mujer brillante, exitosa, triunfadora”.

“Vamos a seguir caminando juntos por mucho tiempo, nos van a seguir viendo en muchos lugares, en muchos temas, pero con una gran amistad, y que quede claro, que no está cerrado todo lo demás, pero primero hay que caminar lo que se tiene que caminar; a mí me encanta salir con Lucía, me encanta platicar con ella”, añadió.

Pérez Garibay reconoció la carrera que ha construido Lucía Méndez, quien se abrió camino por ella misma, algo que el político admira. “Su inteligencia, su coeficiente mental es muy brillante, yo creo que Lucía es Lucía por ella, no te creas que por productores, tiene una gran historia y tiene un gran futuro, yo creo que lo mejor de Lucía Méndez está por venir”.