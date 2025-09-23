Papá de Elon Musk es acusado de abusar sexualmente de sus hijos e hijastros

El papá del magnate tecnológico Elon Musk ha sido acusado de abuso sexual de sus hijos desde que tenían 4 años de edad. Una investigación de The New York Times reveló que detrás del distanciamiento entre Elon y su padre se encuentran acusaciones de abuso sexual infantil que han impacto durante décadas a la familia.

De acuerdo con documentos judiciales, registros policiales y testimonios de familiares, las primeras acusaciones contra Errol Musk datan de 1993, cuando su hijastra de entonces 4 años de edad dijo a sus familiares que él la había tocado. Más adelante, otros hijos e hijastros también lo acusaron de abuso.

En 2023, familiares y un trabajador social intervinieron después de que su hijo de entonces cinco años dijera que había sido tocado por su padre. Tres investigaciones policiales independientes fueron abiertas contra Errol Musk, quien hasta ahora no ha sido condenado por ningún delito.

Aunque se abrieron investigaciones, ninguna derivó en condenas. Mientras tanto, Errol de 79 años ha negado las acusaciones y las ha calificado como “falsas y absurdas”, y afirmó que algunos familiares “incitaban a los niños a decir mentiras” con el fin de obtener dinero de Elon”.

Sin embargo, Elon Musk dijo en 2017 a la revista Rolling Stone que su padre había hecho “casi todas las maldades imaginables, y dijo que no tiene contacto con él.