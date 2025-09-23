Suscríbete
Personalidades

Papá de Elon Musk es acusado de abusar sexualmente de sus hijos e hijastros

El progenitor del magnate ha negado las acusaciones, asegura que mienten para obtener dinero de su hijo, quien ha apoyado económicamente a sus hermanos y hermanastros

September 23, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
papa-de-elon-musk-acusado-de-abuso.jpeg

El papá del magnate tecnológico Elon Musk ha sido acusado de abuso sexual de sus hijos desde que tenían 4 años de edad. Una investigación de The New York Times reveló que detrás del distanciamiento entre Elon y su padre se encuentran acusaciones de abuso sexual infantil que han impacto durante décadas a la familia.

De acuerdo con documentos judiciales, registros policiales y testimonios de familiares, las primeras acusaciones contra Errol Musk datan de 1993, cuando su hijastra de entonces 4 años de edad dijo a sus familiares que él la había tocado. Más adelante, otros hijos e hijastros también lo acusaron de abuso.

En 2023, familiares y un trabajador social intervinieron después de que su hijo de entonces cinco años dijera que había sido tocado por su padre. Tres investigaciones policiales independientes fueron abiertas contra Errol Musk, quien hasta ahora no ha sido condenado por ningún delito.

Aunque se abrieron investigaciones, ninguna derivó en condenas. Mientras tanto, Errol de 79 años ha negado las acusaciones y las ha calificado como “falsas y absurdas”, y afirmó que algunos familiares “incitaban a los niños a decir mentiras” con el fin de obtener dinero de Elon”.

Sin embargo, Elon Musk dijo en 2017 a la revista Rolling Stone que su padre había hecho “casi todas las maldades imaginables, y dijo que no tiene contacto con él.

Elon Musk
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
fatima-bosch-hermano-bernando-bosch.jpeg
Personalidades
Él es el guapo hermano de Fátima Bosch, la Miss Universo México
September 22, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
paloma-cuevas-carolina-herrerajpg
Personalidades
Paloma Cuevas reaparece espectacular en la cena de Carolina Herrera en Madrid
September 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Ximena-Navarrete-opina-sobre-triunfo-de-fatima-bosch.jpg
Personalidades
Ximena Navarrete opina sobre el triunfo de Fátima Bosch que ha generado controversia
September 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
julieta-fierro-muere.jpeg
Personalidades
Murió Julieta Fierro a los 77 años, destacada científica mexicana
September 19, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
David Schwimmer y Matthew Perry - Friends
Personalidades
“Espero que nadie tenga que vivir tan solo como yo”: las confesiones que Matthew Perry hizo antes de morir
El actor de Chandler Bing compartió con quien interpretó a Ross Geller en “Friends” sus miedos más profundos y tres lecciones de vida
September 17, 2025
 · 
Tania Franco
papas-de-fatima-bosch.jpeg
Personalidades
De familia de reinas de belleza; ellos son los papás de Fátima Bosch
La modelo originaria de Tabasco se convirtió en la mujer más bella de México que nos representará en el certamen internacional en Tailandia
September 17, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
fatima-bosch-kevin-alvarez-relacion.jpeg
Personalidades
Así fue el romance de Fátima Bosch con el futbolista Kevin Álvarez
El jugador del América tuvo una relación con la ganadora de Miss Universo México 2025, la cual terminó a finales de 2023
September 17, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
fatima-bosch-hermano-bernando-bosch.jpeg
Personalidades
Fátima Bosch enfrenta polémica con sus compañeras tras ganar Miss Universo México 2025
La tabasqueña que representará a nuestro país en el certamen internacional en Tailandia, ha generado inconformidad entre sus compañeras del concurso
September 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Alejandro Fernández
Personalidades
Alejandro Fernández presenta a su nieta Cayetana y celebra el 15 de septiembre en Las Vegas
En pleno concierto patriótico, “El Potrillo” emocionó al público al subir al escenario a su hija Camila y a su nieta Cayetana, en un momento familiar inolvidable
September 16, 2025
 · 
Tania Franco