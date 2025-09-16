Suscríbete
¿Quién era Robert Redford? Estas son sus películas más famosas

El legendario actor, director y productor estadounidense, fallecido a los 89 años, marcó la historia del cine con actuaciones icónicas y películas inolvidables

September 16, 2025 • 
Tania Franco
Robert Redford

Art Zelin/Getty Images

Robert Redford fue uno de los actores y directores más influyentes de Hollywood. Con una carrera que abarcó más de cinco décadas, su talento, carisma y compromiso con el cine independiente lo convirtieron en un ícono cultural. A lo largo de su trayectoria ganó premios Oscar, Globos de Oro y el respeto de crítica y público, dejando una huella imborrable en la industria cinematográfica.

Sus películas más famosas:

1. Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969)

Un clásico absoluto del western que catapultó a Redford al estrellato. Junto a Paul Newman, interpretó al carismático forajido Sundance Kid en una historia que combina acción, humor y drama.

Paul Newman y Robert Redford: Butch Cassidy and the Sundance Kid

Bettmann/Bettmann Archive

2. Una propuesta indecente (1993)

En este drama romántico protagonizado junto a Demi Moore y Woody Harrelson, Redford interpretó a un millonario que pone a prueba los límites del amor y la moral con una oferta inesperada.

Robert Redford y Demi Moore - Una propuesta indecente

Paramount Pictures/Getty Images

3. The Way We Were (1973)

Uno de los romances más emblemáticos del cine, donde Redford compartió pantalla con Barbra Streisand. Su química y la historia nostálgica hicieron de esta cinta un referente del drama romántico.

Robert Redford - The Way We Were

Screen Archives/Getty Images

4. El señor de los caballos (1998)

En este drama familiar, Redford dirigió y protagonizó la historia de un entrenador de caballos y su influencia sanadora en una joven y su caballo traumatizado. Una película que muestra su sensibilidad como actor y cineasta.

Robert Redford - El señor de los caballos

Ernst Haas/Getty Images

5. La ley del talión (1972)

También conocida como Jeremiah Johnson, esta cinta muestra a Redford en un papel más introspectivo como un hombre que decide aislarse en las Montañas Rocosas, enfrentando la naturaleza y sus propios demonios.

Además de actor, Redford fue un reconocido director y productor. Fundó el Sundance Film Festival, una plataforma crucial para el cine independiente en Estados Unidos. En 1980 ganó el Oscar a Mejor Director por “Ordinary People”. Su labor abrió las puertas a nuevas generaciones de cineastas.

Hollywood
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
