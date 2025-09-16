¿Quién era Robert Redford? Estas son sus películas más famosas

Robert Redford fue uno de los actores y directores más influyentes de Hollywood. Con una carrera que abarcó más de cinco décadas, su talento, carisma y compromiso con el cine independiente lo convirtieron en un ícono cultural. A lo largo de su trayectoria ganó premios Oscar, Globos de Oro y el respeto de crítica y público, dejando una huella imborrable en la industria cinematográfica.

Sus películas más famosas:

1. Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969)

Un clásico absoluto del western que catapultó a Redford al estrellato. Junto a Paul Newman, interpretó al carismático forajido Sundance Kid en una historia que combina acción, humor y drama.

2. Una propuesta indecente (1993)

En este drama romántico protagonizado junto a Demi Moore y Woody Harrelson, Redford interpretó a un millonario que pone a prueba los límites del amor y la moral con una oferta inesperada.

3. The Way We Were (1973)

Uno de los romances más emblemáticos del cine, donde Redford compartió pantalla con Barbra Streisand. Su química y la historia nostálgica hicieron de esta cinta un referente del drama romántico.

4. El señor de los caballos (1998)

En este drama familiar, Redford dirigió y protagonizó la historia de un entrenador de caballos y su influencia sanadora en una joven y su caballo traumatizado. Una película que muestra su sensibilidad como actor y cineasta.

5. La ley del talión (1972)

También conocida como Jeremiah Johnson, esta cinta muestra a Redford en un papel más introspectivo como un hombre que decide aislarse en las Montañas Rocosas, enfrentando la naturaleza y sus propios demonios.

Además de actor, Redford fue un reconocido director y productor. Fundó el Sundance Film Festival, una plataforma crucial para el cine independiente en Estados Unidos. En 1980 ganó el Oscar a Mejor Director por “Ordinary People”. Su labor abrió las puertas a nuevas generaciones de cineastas.

