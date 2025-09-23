Suscríbete
Quién es Errol Musk y a qué se dedica el polémico padre de Elon Musk

Tiene 79 años, nació en Sudáfrica y es ingeniero electromecánico

September 23, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
A diferencia de su reconocido hijo Elon Musk, Errol se ha mantenido alejado del foco mediático, aunque ahora está acaparando los titulares luego de que saliera a la luz que ha sido acusado de abuso sexual infantil de sus hijos e hijastros.

Errol Musk estuvo casado con Maye Haldeman Musk, con quien tuvo tres hijos: Elon, Kimbal y Tosca. En 1979 se divorciaron y ella escribió en sus memorias de 2019 que él la había maltratado física y verbalmente, aunque Errol lo negó. Después, tuvo un segundo matrimonio con la modelo Sue Wilson. Más tarde, se casó por tercera vez con Heide Bezuidenhout, quien era 19 años menor que él, con quien tuvo dos hijas, Alexandra y Asha Rose. Y más adelante tuvo una relación con Jana Bezuidenhout, su expasada hijastra (hija de Heide), con quien ha reconocido tener al menos dos hijos.

Su exhijastra, a quien se le acusó de tocar cuando tenía 4 años, afirmó que posteriormente tuvo un hijo con él cuando tenía veintitantos años. Ella ha tenido problemas de adicción a las drogas, mientras que su madre, quien se casó con Errol Musk dos veces, ha lidiado con problemas de salud mental.

Errol trabajó durante años como ingeniero electromecánico en Sudáfrica, además es propietario de una mina de esmeraldas en Zambia, y se ha dedicado a desarrollar actividades como piloto y navegante.

El trabajo de Errol como ingeniero y empresario influyó en la vida de su hijo, quien despertó el interés por la tecnología e innovación. Aunque la relación entre el magnate y su padre nunca ha sido buena, de hecho, Elon describió a Errol como una persona malvada.

En la biografía autorizada de 2023, relató cómo, de niño, se enfrentó a un acosador escolar y perdió una pelea, tras lo cual Errol Musk lo reprendió durante una hora. Se volvió loco, se puso furioso, como solía pasar”, dijo Elon sobre su padre y añadió que “no tenía compasión”.

Aunque decidió vivir con su padre tras el divorcio de sus padres, Elon confesó que posteriormente se arrepintió por lo horrible que era.

Una de las grandes polémicas que ha tenido Errol fue la controvertida relación con su hijastra, con quien tuvo un hijo.

