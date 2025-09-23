Suscríbete
Quién es la mamá de Bu Cuarón que la acompañó en su graduación de la universidad

La progenitora de Tess Bu Cuarón es Annalisa Bugliani, nacida en Camaiore, Italia

September 23, 2025 
Diana Laura Sánchez
Este lunes Bu Cuarón celebró su graduación en Ingeniería Musical en University College London, uno de los institutos académicos más prestigiosos. En las fotos que compartió en redes sociales aparecen sus padres y su hermano, mientras la graduada se dejó ver contenta por este logro académico, luciendo toga y birrete, con un vestido azul debajo de la toga.

A pesar de que ya no es esposa del cineasta Alfonso Cuarón, la madre de Bu, quien es actriz y modelo, que participó en proyectos como “Harry Potter y el prisionero de Azkaban”, estuvo presente en familia en este momento especial para su hija.

Bu celebró su graduación con estas emotivas fotos acompañada de su familia, las cuales sorprendieron a sus seguidores por la presencia de su mamá, quien ha preferido mantener un perfil más discreto.

Tess ha dejado claro que quiere construir su propio camino en el medio, con el apoyo y la influencia de sus padres, de quienes heredó la vena artística.

Tess Bu es cantante, compositora y productora, ahora tras terminar sus estudios, estará enfocada en impulsar su carrera musical. Cabe recordar que desde muy pequeña tuvo claro que quería dedicarse a la música, a los cuatro años empezó a tocar el piano y luego el violín. Más tarde, a los 11 años compuso su primera canción y a los 19 debutó en vivo en “La Prima Estate”, un festival celebrado en el Parque BussolaDomani en Italia.

Cabe recordar que Alfonso Cuarón y Annalisa se conocieron en el año 2001 en el Festival de Cine de Venecia, el flechazo entre ambos fue tan real que se casaron ese mismo año. De esa unión nacieron sus hijos, Tess Bu en 2003 y Olmo Teodoro en 2005. Desafortunadamente su matrimonio se disolvió en 2008 debido a diferencias y exigencias personales de ambos. No obstante, ambos mantienen una relación cordial y de respeto por el bien de sus hijos.

