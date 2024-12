Así es hoy la inesperada vida de Joss Stone, a quien vincularon sentimentalmente con el príncipe Harry

El príncipe Harry fue vinculado en varias relaciones amorosas antes de finalmente casarse con la actriz Meghan Markle. Una de estas chicas fue Joss Stone, una cantante y compositora británica, que fue relacionada en 2005 con el hijo de la princesa Diana.

¿Quién es Joss Stone?

Joscelyn Eve Stoker, más conocida por su nombre artístico Joss Stone, es una cantante, compositora y actriz británica, famosa por su expresiva y emotiva voz de mezzosoprano.

Nacida el 11 de abril de 1987 en el Reino Unido, la joven de 37 años ha pasado por muchos cambios desde que se pensó que podría tener una relación amorosa con el príncipe Harry.

¿Qué canción llevó a Joss Stone a la fama?

Joss Stone fue descubierta a los 12 años por el ejecutivo Steve Greenberg, luego de escucharla cantar en el programa de talento de la BBC Star for a Night in London. Después de eso, Joss firmó su primer contrato discográfico a los 15 años y lanzó su primer sencillo ‘Fell in Love With a Boy’.

Saltó a la fama a finales de 2003 con su álbum debut multiplatino, The Soul Sessions , que llegó a la lista de finalistas del Mercury Prize de 2004.

Posteriormente se dedicó a la actuación en películas y programas de televisión, para después tener una vida de nómada en Estados Unidos.

¿Cómo fue la relación de Joss Stone con el príncipe Harry?

En 2005 se hizo amiga del príncipe Harry en una recaudación de fondos de Prince’s Trust. Si bien su carrera musical no tuvo el mismo impacto que al inicio, su amistad con la realeza siguió su camino. De hecho, Joss fue invitada a la boda de William y Kate, así como a la de Harry y Meghan.

Se dice que su relación con la realeza fue la que la puso una vez en peligro, y es que Joss estuvo a punto de ser víctima de homicidio en Estados Unidos.

Dos hombres fueron arrestados y sentenciados del complot en contra de Joss. Al registrar el apartamento de los detenidos, la policía descubrió notas “confusas” que hacían referencia a la decapitación de la cantante y cuestionaban sus vínculos con la realeza.

¿Qué pasó con Joss Stone?

En 2020, Joss se instaló en Nashville, Tennessee, con el estadounidense Cody DaLuz, un ex marine que no se resistió cuando ella le dijo que quería “siete hijos”. La pareja se casó en secreto el año pasado.

Actualmente, cría a su hija Violet, de tres años, a su hijo Shackleton, de dos, y al bebé Bear, a quien adoptaron hace unos días.

