Se casó la sobrina de Lady Di aún con la ausencia de su papá, el conde Spencer

Aunque no haya sido oficialmente una royal wedding, sí lleva vínculo a la realeza: la sobrina de la princesa Diana, Lady Amelia Spencer, se casó con su novio Greg Mallett y llamó la atención por el misterio que rodea en el festejo y porque no estuvo presente el hermano de Lady Di, Charles Spencer.

¿Quién es Amelia Spencer, sobrina de la princesa Diana?

Lady Amelia y Lady Eliza son hijas gemelas de Charles Spencer, el hermano menor de Diana. Actualmente están involucradas en el mundo de la moda. Las gemelas son hermanas menores de Kitty Spencer, quien desde su primer año de vida apareció en la portada de Harper ‘s Bazaar con su madre, Victoria Aitken Lockwood.

Dos años antes de la muerte de su hermana mayor, Charles Spencer y Diana decidieron mudarse a Cape Town en Sudáfrica para escapar del reflector de la familia real. Ahí, las hermanas tuvieron una infancia normal en donde incluso no usaban sus títulos reales. Fue hasta el año de 2016 que Kitty Spencer decidió mudarse de nuevo a Londres y fue seguida por sus hermanas menores.

Casi de manera inmediata, las gemelas comenzaron a asistir a eventos sociales como el festival de Venecia, el lanzamiento de Miss Dior Fragrance de ese año y numerosos eventos de alfombra roja. Eliza y Amelia tenían solo 5 años cuando su tía Diana perdió la vida, sin embargo, recuerdan a la princesa de Gales como una persona cálida, cariñosa y atenta. En el futuro, Amelia quiere dedicarse a organizadora de bodas, mientras que a Eliza le gustaría ser diseñadora de interiores.

Así fue la boda de Lady Amelia Spencer, sobrina de Lady Di

La boda de la sobrina de Lady Di lleva la promesa de ser uno de los grandes eventos del año, e incluso se esperaba que asistirían los príncipes de Gales —aunque esto no está confirmado. Cabe mencionar que es la ocasión perfecta para que Amelia luzca la tiara con la que Lady Di se casó, la cual no se ha vuelto a ver desde que falleció la princesa. Esta joya está en manos de la familia Spencer, y además de Diana, también la llevaron sus hermanas Lady Sarah y Lady Jane en sus bodas.

La boda se llevó a cabo en Cape Town, pues es un sitio con mucho significado para los novios. “Significa mucho casarse aquí. Crecimos juntos los últimos 14 años, todas nuestras memorias más felices están aquí, así que esto lo hace más especial aún”, dijo Amelia a Hello!

Todavía no hay imágenes o más detalles de la boda, pues la revista citada pronto sacará la exclusiva. Mientras, se sabe que Charles Spencer, el papá de Amelia y Eliza, no asistió, y se desconocen las causas. El novio le entregó a su ahora esposa un anillo de diamantes ovalado sobre una base platinada para proponerle matrimonio.

¿Quién es Greg Mallett, el esposo de Lady Amelia Spencer?

La pareja se conoció mientras estudiaban la universidad en Ciudad del Cabo, se flecharon y más adelante en 2020 se comprometieron, pero han retrasado la fecha de su boda debido a la pandemia. Antes de casarse llevaban 14 años de noviazgo.

Greg es entrenador y se ha dedicado al mundo del fitness; ha participado en varios programas para ejercitar a sus clientes, y es aficionado del box.

Amelia contó a Hello! que Greg “ha sido mi amigo por 11 años, y todo en él me hace sentir la persona más afortunada del mundo”. Greg contó que para proponerle matrimonio, escondió cajas adentro de cajas con fotografías, hasta que llegó a la que decía que estaba proponiéndose y se arrodilló. “Comencé a llorar, estaba en shock. Dije '¡sí, sí, sí!’, y le di un abrazo y un beso. Estoy acostumbrada a que Greg sea romántico, pero realmente no tenía idea”.

Amelia tampoco perdió la oportunidad de mencionar a su fallecida tía Diana: “siento que tengo una compasión natural, y espero que eso lo haya heredado de ella. Diana fue un ícono, y sé que tocó el corazón de muchas personas”.