Suscríbete
Realeza

Falleció Katharine, Duquesa de Kent a los 92 años

Admirada por su humildad, amor por las artes y compromiso con la educación, su ejemplo seguirá inspirando a futuras generaciones

September 05, 2025 • 
Tania Franco
Duquesa de Kent

Georges De Keerle/Getty Images

El Reino Unido despide a Katharine, Duquesa de Kent, quien falleció el 4 de septiembre de 2025 en el Palacio de Kensington a los 92 años. Nacida como Katharine Lucy Mary Worsley en 1933, se unió a la familia real británica en 1961 al casarse con el Príncipe Eduardo, Duque de Kent. A lo largo de su vida fue reconocida no solo por su posición, sino por la calidez, sencillez y dedicación con las que marcó su camino.

Una duquesa diferente

Katharine fue admirada por su gracia, bondad y fortaleza silenciosa, cualidades que le ganaron el cariño del público británico y respeto dentro de la familia real. A diferencia de otros miembros de la realeza, siempre buscó un perfil más humano y cercano, destacando por su labor social y educativa.

Duquesa de Kent

Colin Davey/Getty Images

Amor por la música y la enseñanza

Uno de los aspectos más recordados de la Duquesa de Kent fue su profundo amor por la música. Tras retirarse de sus deberes oficiales, se dedicó a enseñar bajo el nombre de “Mrs. Kent”, transmitiendo su pasión a jóvenes estudiantes. Además, fundó la organización benéfica Future Talent, con el objetivo de apoyar a músicos en formación provenientes de entornos desfavorecidos.

Duquesa de Kent

E. Feeny/Toronto Star via Getty Images

Una fe que rompió tradiciones

En 1994, Katharine sorprendió al mundo al convertirse al catolicismo, siendo el primer miembro senior de la familia real británica en hacerlo desde el siglo XVIII. Una decisión que reflejó su convicción personal e independencia de espíritu, valores que marcaron su vida pública y privada.

Duquesa de Kent

Tim Graham/Tim Graham Photo Library via Getty Images

Cercanía con Diana

La Duquesa de Kent fue vista en múltiples ocasiones junto a la Princesa Diana, con quien compartió momentos significativos dentro de la vida pública de la monarquía. Una de las imágenes más recordadas fue en el Wimbledon Lawn Tennis Championship de 1994, donde ambas irradiaban complicidad y elegancia. Estos gestos la consolidaron como una figura cálida dentro de la realeza, cercana incluso a la princesa más querida del pueblo británico.

Lady Di con la duquesa de Kent

Princess Diana Archive/Getty Images

Katharine será recordada como una mujer compasiva, humilde y comprometida con las artes y la educación. Su historia inspira a ver la realeza desde otra perspectiva, más humana y con un propósito de servicio genuino.

realeza
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
Kate Middleton
Realeza
El sorprendente cambio de look de Kate Middleton y la controversia en redes sociales por su nueva apariencia
September 04, 2025
 · 
Tania Franco
reina-camila.jpg
Realeza
Revelan que la reina Camila sufrió intento de agresión sexual
September 01, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
princesa-diana-capsula-que-contenia.jpg
Realeza
A 28 años de la muerte de la Princesa Diana abren cápsula del tiempo con objetos que ella metió
August 31, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
kate-middleton-nueva-estilista.jpg
Realeza
Kate Middleton busca una nueva estilista
August 27, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
kate-middleton-nuevo-look
Realeza
Kate Middleton enamora con su nuevo look; así luce ahora
El nuevo cabello “rubio miel” de la Princesa de Gales sorprendió a todos
August 25, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
kate-middleton-dieta.jpg
Realeza
Chef de Kate Middleton revela su estricta dieta; esto es lo que no come la Princesa de Gales
Darren McGrady dio a conocer qué no puede comer la esposa del príncipe William por protocolo real
August 22, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
principe-william-harry-reconciliacion.jpg
Realeza
La razón por la que el príncipe William no quiere reconciliarse con su hermano Harry
Los hermanos han estado distanciados desde hace varios años
August 21, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
haakon-de-noruega-marius.jpeg
Realeza
El príncipe heredero de Noruega habla del escándalo de Marius Borg
Haakon de Noruega habló en una rueda de prensa tras la imputación del primogénito de Mette-Marit por cuatro delitos de violación
August 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
marius-hijo-princesa-de-noruega.jpg
Realeza
Hijo de la princesa de Noruega es imputado por la Fiscalía por cuatro violaciones y otros 28 delitos
Se espera que el juicio contra el primogénito de la princesa heredera empiece en enero del próximo año
August 19, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez