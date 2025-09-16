Suscríbete
Realeza

Kate deslumbra con su bolsa Chanel en el funeral de la Duquesa de Kent

La Princesa de Gales apostó por un look negro impecable donde su icónica bolsa Chanel robó las miradas en Westminster Cathedral

September 16, 2025 • 
Tania Franco
la Princesa de Gales

Pool/Getty Images

En un momento solemne y lleno de historia, la Princesa de Gales volvió a demostrar que el respeto y la elegancia pueden ir de la mano. Durante el último adiós a Katharine, Duquesa de Kent, Kate escogió un outfit completamente negro, acorde al protocolo, que destacó por un accesorio clásico y atemporal: su bolsa Chanel, símbolo de sofisticación y discreción en uno de los eventos más importantes de la realeza británica de este año.

La bolsa Chanel: discreción y lujo atemporal

El bolso Chanel negro con cadena dorada que llevó Kate es uno de los accesorios más icónicos de la maison francesa. Su diseño acolchado, su estructura compacta y su broche “CC” la convierten en una pieza clásica, perfecta para ceremonias solemnes. En esta ocasión, su elección reforzó la imagen de sobriedad y respeto, al mismo tiempo que aportó un toque de alta costura francesa al atuendo.

Kate combinó su Chanel con un abrigo largo negro de corte impecable, medias negras, stilettos en punta y guantes a juego. Como dicta el protocolo, añadió un sombrero tipo pillbox con velo y joyas discretas: perlas y un collar corto, evocando un aire clásico y refinado. Este conjunto no solo cumplió con las reglas del luto real, sino que reafirmó su lugar como referente de estilo sobrio y sofisticado.

Princesa de Gales Kate Middleton
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
