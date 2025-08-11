Suscríbete
Bacalar, el destino ubicado en Quintana Roo que te va a enamorar

El paraíso de los siete colores que no te puedes perder este verano

August 10, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Bacalar tiene sitios en los que pasarás unas vacaciones inolvidables. La emblemática Laguna de los Siete Colores es el principal atractivo de este destino.

Su espectacular paleta de azules, resultado de diferentes profundidades y aguas cristalinas, la hace uno de los lugares turísticos más bellos de México.

Bacalar alberga el sistema de agua dulce más extenso del mundo, además de tener un ecoturismo responsable mediante regulaciones estrictas, para priorizar la conexión con la naturaleza y el bienestar, con opciones como paseos al amanecer en kayak o ceremonias espirituales al borde de la laguna.

Este lugar se ha convertido en uno de los destinos favoritos de los turistas nacionales y extranjeros por su belleza y tranquilidad, además por sus playas limpias con arena blanca, su mar color turquesa y sus resorts donde podrás descansar del bullicio de la ciudad.

Hoy en día es un Pueblo Mágico que ofrece grandes experiencias acuáticas, así como visitas a cenotes, museos, templos, etc.

Si viajas de la Ciudad de México, deberás tomar un vuelo a Chetumal y viajar por carretera hacia Bacalar durante 40 minutos.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
