Suscríbete
Travel

Relájate este verano en Holbox al norte de la Península de Yucatán

Si quieres escapar del ruido de la ciudad y sumergirte en un ambiente rodeado de naturaleza, esta isla es ideal

August 07, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
playa-holbox-caras-travel.jpg

Las playas de Holbox son ideales para disfrutar en familia; este destino es un ejemplo de turismo sustentable. Sus playas son tranquilas y poco profundas. Por la noche, la bioluminiscencia en sus aguas ofrece un espectáculo mágico.

Holbox es una verdadera joya para disfrutar del Caribe Mexicano, ya que se ha mantenido alejada del turismo masivo. No tiene calles pavimentadas ni tráfico convencional. Sus habitantes se trasladan día a día a pie, en bicicleta o en carritos de golf.

De junio a septiembre, el majestuoso tiburón ballena llega a estas aguas para alimentarse de plancton. Esta es una oportunidad única para quienes deseen nadar junto al pez más grande del océano, que es completamente inofensivo.

Dentro de sus atracciones además de sus playas se encuentra su gastronomía, con platillos como el pescado Tikin Xic y la famosa pizza de langosta, al igual que las marquesitas y bebidas frescas, que representan una exquisita comida local.

Al formar parte de una reserva natural protegida, Holbox promueve el ecoturismo con hoteles ecológicos, recorridos sin motores contaminantes, además de contar con las playas más limpias de México, ofreciendo tranquilidad para su disfrute.

Entre julio y agosto, Holbox ha registrado niveles elevados de visitantes y ocupación hotelera del 90% por el tiburón ballena, durante fines de semana.

Sin embargo, según Tropadvisor, la isla entra en temporada super alta durante el mes de diciembre por las celebraciones de Navidad y Año nuevo.

Holbox viajes
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
The Blue Duck lodge located in the Whanganui National park is a working cattle farm with a focus on conservation. A cowboy and his dogs watch as the early morning fog floods the valley at sunrise.
Lifestyle
Sleep tourism: los destinos que priorizan el descanso profundo
July 08, 2025
 · 
Tania Franco
Puente Nuevo and the city of Ronda at dusk, Malaga, Spain
Lifestyle
Un día en Málaga: el secreto mejor guardado de España
July 02, 2025
 · 
Tania Franco
Mature fit Asian woman relaxing on edge of infinity pool, admiring jungle view with early morning mist
Lifestyle
Bali: lujo, cultura y experiencias únicas en el paraíso
June 15, 2025
 · 
Tania Franco
Businesswoman relaxing aboard private jet
Lifestyle
El vuelo comercial más caro del mundo
June 09, 2025
 · 
Tania Franco
Grand cenote swimmer
Lifestyle
Las albercas naturales más impresionantes del mundo
Escenarios formadas por rocas, ríos, mares o lagunas que parecen sacados de otro planeta.
June 08, 2025
 · 
Tania Franco
Paddleboarding Emerald Lake at Sunrise in Yoho National Park
Lifestyle
Los mejores destinos para viajar solo
Ya sea que busques aventura, introspección o conocer nuevas culturas a tu ritmo.
June 07, 2025
 · 
Tania Franco
Aerial view of Train passing through famous mountain in Filisur, Switzerland. Landwasser Viaduct world heritage with train express in Swiss Alps snow winter scenery.
Lifestyle
Trenes de lujo para viajar por el mundo que parecen sacados de una película
Llega a tu destino con elegancia, confort y lujo.
June 01, 2025
 · 
Tania Franco
A person walks on a suspended rope bridge in the clouds.
Lifestyle
¿El puente más alto del mundo? Prohibido para personas con vértigo
China está por inaugurar una de las atracciones más arriesgadas que se hayan visto.
May 27, 2025
 · 
Tania Franco
Menton, Cote d'Azur,South of France
Lifestyle
¿Cuál es el país más visitado en Europa?
Este es el impacto económico y el número de mexicanos que van al destino europeo más popular
May 26, 2025
 · 
Tania Franco