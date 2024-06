Las CARAS del emprendimiento: Andrea Lledo

Andrea Lledó descubrió su amor por el arte desde muy joven y encontró su pasión en ello, desafiando así los deseos de sus padres y los estereotipos sobre qué estudiar. Aunque no contaba con contactos ni conexiones en el mundo del arte, descubrió que este no se limitaba únicamente a los artistas y galeristas. Con la ayuda de su mentor, un coleccionista libanés que ha estado a su lado durante los últimos seis años, aprendió que, aunque el mundo del arte puede parecer cerrado y elitista, ella ha encontrado su camino en él.

Nacida en Barcelona, Andrea ha trabajado en Londres, Nueva York, París, entre otros lugares, y ahora llega a México. Estudió en Estados Unidos y comenzó en el mundo del arte a mediados de sus veinte años. Descubrió que la compra y venta de arte no solo ofrece grandes ganancias, sino también la posibilidad de preservar el arte como herencia y crear colecciones inmortales.

Su primer trabajo fue como asistente para un coleccionista de arte contemporáneo, quien resultó ser el padre de un amigo cercano. Se enfrentó a los desafíos de establecer conexiones entre coleccionistas y museos y de construir una red de contactos.

Ahora, Andrea se dedica a enseñar a las nuevas generaciones y trabaja con coleccionistas tanto mayores como más jóvenes, de entre 25 y 35 años, que buscan crear y hacer crecer sus colecciones. Además, los anima a participar en eventos como Zona Maco, ferias de arte y a asociarse con museos.

“Para mí, el arte representa la expresión de lo que desearía comunicar pero no puedo, ya que habla sin palabras y conecta a personas de todo el mundo. Puedo amar una obra de, por ejemplo, Miró, y alguien en la otra parte del mundo, a quien no conozco, sentir lo mismo que yo siento por esa obra. Estas conexiones son un patrimonio cultural, y creo que los museos son lugares donde nos conectamos con nosotros mismos. Ir a museos o pasear mientras escucho música me ayuda mucho a conectarme con mi ser.”

¿De dónde nace tu amor por el arte y cómo lo comentaste?

Desde muy pequeña me encantó el arte. Recuerdo cuando íbamos con la escuela al Prado en Madrid, y me gustaba contemplar las piezas de arte. Empecé a darme cuenta de que me encantaban. En España es muy común que los padres te impulsen a estudiar carreras como medicina, ser maestro u otras más típicas, y mis padres no veían el mundo del arte como algo serio. Así que tuve que estudiar dos años de escuela veterinaria, y aunque amo a los animales, era algo muy diferente a lo que quería hacer. A partir de esto, empecé a trabajar como asistente personal del padre de un amigo, quien es coleccionista de arte. Él me enseñó desde ir a las subastas hasta comprar y revender, una cara diferente al ser artista o galerista.

¿Cómo es el proceso de trabajar contigo?

Los coleccionistas me contactan ya sea que quieran comprar o vender piezas específicas. Trabajamos con un presupuesto y, en caso de venta, discutimos cuánto quiere ganar el cliente. Aunque cobro una comisión, facilito la transacción tanto para el comprador como para el vendedor, y estas pueden tardar desde semanas hasta un par de meses como máximo.

Además, trabajo con coleccionistas junior que tienen presupuestos más bajos y desean iniciar su colección e invertir en arte. Los oriento sobre qué artistas les recomendaría comprar y les ayudo a crear un perfil de coleccionista para que podamos establecer una relación más seria con compradores y galeristas.

¿Qué te inspiró a emprender?

Nunca he sido miedosa, y creo que en el mundo del arte muchas veces es mejor trabajar de manera independiente. Confíar en la gente puede ser complicado en este ámbito, especialmente siendo mujer. Sin embargo, con la ayuda y apoyo de mi mentor, logré emprender por mi cuenta.

¿Cuál ha sido el mayor reto que has enfrentado?

El hecho de que la gente me tenga respeto es importante, ya que siendo joven asumen que no tengo conocimientos sobre arte o el mercado. Desde los precios hasta las subastas y los artistas, pero cuando tienen la oportunidad de platicar conmigo, se dan cuenta de que sé de lo que estoy hablando y de que soy buena en mi trabajo.

¿Qué te trae a México?

México está experimentando un rápido crecimiento cultural, y creo que muchas galerías en México tienden a centrarse en la venta de arte comercial en lugar de enfocarse en coleccionistas. Me encantaría cambiar esa dinámica y ayudar a las personas interesadas en invertir en arte, no solo con contactos, conocimiento y estrategias.

Además, también estoy trabajando con un amigo en la creación de un programa donde llevaremos a niños huérfanos a museos y galerías, y organizaremos charlas para ayudarlos a crecer en términos de inteligencia, desarrollo y amor por el arte.