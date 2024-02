Entre lágrimas, el futbolista Dani Alves niega agresión sexual

Se llevó a cabo la tercera audiencia del juicio a Dani Alves, quien se encuentra en prisión desde finales de enero del año pasado, acusado por presunta agresión sexual de una joven de 23 años en un baño de la discoteca Sutton de Barcelona la noche del 30 al 31 de diciembre de 2022.

El futbolista ratificó su inocencia en la Audiencia en una declaración que duró aproximadamente una hora y cuarto, y se realizó a puerta cerrada para presevar su intimidad. La presunta víctima pide una pena de 12 años de cárcel, mientras que la Fiscalía pide 9 años.

En su testimonio, el brasileño expuso que nunca sintió que las tres mujeres con las que estuvo en la discoteca se sintieran incómodas, en cambio, estuvieron tomando con ellas.

“Soy una persona muy cercana, pero con mucho respeto”, puntualizó en su declaración e insistió ante la Audiencia de Barcelona que mantuvo relaciones sexuales consenidas con la joven que lo acusa de abusar de ella en el baño de la discoteca Sutton de Barcelona, sin que ella le dijera en momento alguna que parara.

“No la abofeteé, ni la tire al suelo. No soy un hombre violento. No me dijo que no quería practicar sexo. En ningún momento ella me dijo que no quería ni nada. No volví a ver a la denunciante y a sus amigas. Me llegó la noticia que me estaban acusando de violación por la prensa Se me vino el mundo encima”, dijo Alves entre lágrimas.

Así fue la declaración de Joana Sanz en el juicio contra su esposo Dani Alves

La modelo declaró que la noche de la presunta agresión, Dani Alves volvió a casa, “muy borracho”, sobre las 4 de la madrugada, cuando ella aún estaba despierta y que dentro del dormitorio “se chocó con el armario y una mesita y cayó desplomado en la cama”. Pese a que seguía despierta, no hablaron, “no procedía hablar con él, la verdad, en el estado que llegó. Consideraba que era mejor dejarlo para mañana, el día depués le pregunté, se levantó super tarde, y me dijo que había estado con amigos”.

Joana se presentó a petición de la defensa de Alves, hay que recordar que la modelo solicitó el divorcio del futbolista pero meses después cambió de opinión y dijo que iban a continuar casados.