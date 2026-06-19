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Los tres héroes de México que salvaron el partido ante Corea del Sur y sellaron el triunfo del Tri

Luis Romo, Raúl Rangel y Edson Álvarez fueron clave en la victoria 1-0 de la Selección Mexicana, un resultado que aseguró el pase a la siguiente ronda del Mundial 2026.

Junio 18, 2026 • 
Tania Franco
Luis Romo, Raúl Rangel y Edson Álvarez- Selección Mexicana - Mundial 2026

Instagram: miselecciónmx

México consiguió una sufrida pero valiosa victoria por 1-0 ante Corea del Sur en Guadalajara, resultado que lo convirtió en el primer clasificado a la fase eliminatoria del Mundial 2026. Aunque el gol de Luis Romo fue decisivo, hubo tres futbolistas que terminaron siendo fundamentales para que el Tri mantuviera la ventaja y celebrara una noche histórica.

Edson Álvarez, el capitán que sostuvo la defensa

Ante la ausencia de César Montes, Javier Aguirre recurrió a Edson Álvarez para liderar la zaga mexicana. El capitán respondió con una actuación sólida, ordenando la defensa y neutralizando los intentos ofensivos de los atacantes surcoreanos durante los momentos de mayor presión.

Edson Álvarez - Mundial 2026

Instagram: miselecciónmx

Luis Romo, el hombre que rompió el cero

Después de un primer tiempo cerrado y con pocas oportunidades, Luis Romo apareció al inicio de la segunda mitad para aprovechar un error del arquero surcoreano Kim Seung-gyu y marcar el único gol del encuentro. El mediocampista estuvo atento dentro del área y definió la jugada que terminó inclinando la balanza a favor de México.

Raúl Rangel, el héroe bajo los tres postes

Si Romo fue el encargado de marcar el gol del triunfo, Raúl Rangel fue quien lo protegió hasta el silbatazo final. El guardameta mexicano realizó las atajadas más importantes de la noche cuando Corea del Sur se lanzó al ataque en busca del empate. La acción más espectacular llegó en los minutos finales, cuando el arquero realizó una doble intervención que evitó el gol surcoreano y mantuvo intacta la ventaja mexicana.

Raúl Rangel - mundial 2026

Instagram: miselecciónmx

Gracias al gol de Luis Romo, las atajadas de Raúl Rangel y el liderazgo defensivo de Edson Álvarez, la Selección Mexicana logró una victoria que la coloca entre las primeras selecciones clasificadas a la fase eliminatoria del Mundial 2026. Ahora, el equipo de Javier Aguirre afrontará la siguiente ronda con la confianza de haber encontrado a tres figuras que aparecieron cuando más las necesitaba el país.

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Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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