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México se prepara para enfrentar a Corea del Sur en su segundo partido del Mundial

La Selección Mexicana disputará su segundo compromiso de la fase de grupos de la Copa este jueves cuando enfrente a Corea del Sur en un duelo clave para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda

Junio 16, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Guadalajara, una de las sedes mexicanas del torneo, y está programado para iniciar a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

México llega con el compromiso después de debutar con una victoria de 2-0 sobre Sudáfrica, mientras que Corea del Sur también comenzó con triunfo al imponerse a la República Checa, por lo que ambos equipos buscarán dar un paso importante rumbo a la clasificación.

Los aficionados podrán seguir el partido a través de Canal 2 (Las Estrellas), Canal 5, TUDN y la plataforma ViX.

El encuentro ha generado gran expectativa en Guadalajara, al grado de que autoridades estatales anunciaron medidas especiales de movilidad y la suspensión de clases para facilitar la asistencia de aficionados y reducir el congestionamiento en la zona del estadio.

Tras enfrentar a Corea del Sur, el conjunto dirigido por Javier Aguirre cerrará la fase de grupos el próximo 24 de junio ante República Checa en la Ciudad de México.

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Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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