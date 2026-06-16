México se prepara para enfrentar a Corea del Sur en su segundo partido del Mundial

El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Guadalajara, una de las sedes mexicanas del torneo, y está programado para iniciar a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

México llega con el compromiso después de debutar con una victoria de 2-0 sobre Sudáfrica, mientras que Corea del Sur también comenzó con triunfo al imponerse a la República Checa, por lo que ambos equipos buscarán dar un paso importante rumbo a la clasificación.

Los aficionados podrán seguir el partido a través de Canal 2 (Las Estrellas), Canal 5, TUDN y la plataforma ViX.

El encuentro ha generado gran expectativa en Guadalajara, al grado de que autoridades estatales anunciaron medidas especiales de movilidad y la suspensión de clases para facilitar la asistencia de aficionados y reducir el congestionamiento en la zona del estadio.

Tras enfrentar a Corea del Sur, el conjunto dirigido por Javier Aguirre cerrará la fase de grupos el próximo 24 de junio ante República Checa en la Ciudad de México.