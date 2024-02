Travis Kelce rompió el silencio y habló de su agresión al entrenador de los Kansas City Chiefs en el Super Bowl

El jugador de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, abordó públicamente su violenta reacción hacia el entrenador en jefe Andy Reid durante el Super Bowl LVIII.

El incidente, que capturó la atención de aficionados y medios de comunicación, se produjo en un momento de alta tensión durante el juego. Kelce admitió que sus emociones se desbordaron, lo que llevó a una reacción que él mismo considera poco aceptable.

Reflexiones en el podcast “New Heights”

Durante una conversación en el podcast “New Heights”, que coanima con su hermano Jason Kelce, Travis reflexionó sobre el incidente.

Reconoció la gravedad de su acción, especialmente al ver que Reid perdía el equilibrio. “Cuando tropezó, pensé: ‘Oh, mierda’ en mi cabeza”, compartió, mostrando su preocupación inmediata tras el suceso.

“Cruzaste la línea, creo que ambos podemos estar de acuerdo en eso”, le dijo su hermano y coanfitrión Jason. “Lo hice. No puedo entusiasmarme hasta el punto en que choque al entrenador y eso lo haga perder el equilibrio y esas cosas”, reconoció Travis.

Kelce insistió en que no presionó a Reid y que su arrebato se produjo en un momento de frustración por el desarrollo del partido. “Llegó en un momento en el que no estábamos jugando muy bien, yo no estaba jugando muy bien y... esas emociones se me escapan”, explicó.

Kelce se disculpó públicamente con Reid por su comportamiento. “Es definitivamente inaceptable”, dijo. “El entrenador Reid en realidad se acercó a mí después de eso y ni siquiera tuvo palabras duras para mí... simplemente me hizo saber: ‘Oye, me encanta tu pasión, tengo cámaras mirándome por todos lados, hombre’. No quieres que esto suceda. Me entusiasmó aún más conseguir una victoria para él, hombre, porque eso es lo mucho que amo a ese tipo, hombre”.

Jason and Trav shared their real thoughts on the sideline moment with Coach Reid pic.twitter.com/npWn3BWT4l — New Heights (@newheightshow) February 14, 2024

El contexto de la agresión de Travis Kelce

El momento de tensión se originó después de que los Chiefs perdieron un balón crucial en el inicio del segundo cuarto. Aunque Kelce no estaba en el campo durante la jugada, su frustración lo llevó a confrontar a Reid.

A pesar de la intensidad del momento, Kelce enfatizó que nunca tuvo la intención de empujar a Reid y expresó su profundo respeto hacia el entrenador, hasta el punto de afirmar que dejaría a los Chiefs si Reid se marchara.

“No jugaré para nadie más que para Big Red. Si se da por vencido este año, me iré con él, hombre”, expresó Kelce.

La resolución y el amor mutuo

A pesar de la controversia inicial, tanto Kelce como Reid minimizaron el incidente, destacaron su relación cercana y el respeto mutuo. Kelce, con una mezcla de humor y seriedad, se disculpó públicamente con Reid, y reafirmó su admiración y afecto hacia él.

“Voy a mantener eso entre nosotros, a menos que mi micrófono esté encendido y se lo haya dicho al mundo”, dijo Kelce a ESPN, riéndose de la polémica. “Solo le estaba diciendo cuánto lo amo”, agregó.

El incidente entre Travis Kelce y Andy Reid en el Super Bowl 2024 resalta la intensidad y la pasión que definen el deporte de élite. Aunque Kelce reconoció que su acción fue inapropiada, su rápida respuesta y la comprensiva reacción de Reid demuestran la solidez de su relación.

Andy Reid on Travis Kelce's outburst pic.twitter.com/13IHvQACAx — NFL on CBS 🏈 (@NFLonCBS) February 12, 2024

Este episodio, lejos de dañar el tejido del equipo, parece haber reforzado el compromiso de Kelce no solo con su entrenador sino también con el éxito continuo de los Kansas City Chiefs.