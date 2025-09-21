Suscríbete
Entretenimiento

A qué se dedica Aldo de Nigris, habitante de La Casa de los Famosos México

Te contamos lo que tienes que saber de Aldo Tamez de Nigris

September 21, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
aldo-de-nigris-quien-es-la-casa-de-los-famosos-mexico.jpeg

El concursante del reality La Casa de los Famosos México, ha generado popularidad por su participación dentro de la casa. Aldo Tamez de Nigris es influencer y creador de contenido enfocado en deportes y fitness. Además se ha desarrollado como atleta de alto rendimiento y en sus redes sociales comparte imágenes y videos de su estilo de vida, entre ellos, rutinas de ejercicio y viajes.

En Instagram cuenta con más de 700 mil seguidores y cerca de 600 mil en TikTok. Además, suma 200 mil suscriptores en su canal de Youtube, “Más allá del fierro”, un espacio donde entrevista a celebridades de internet. Además, colabora con su tío Poncho de Nigris, en el programa “Jalando fierro”.

El originario de Monterrey de 26 años, proviene de una familia con trayectoria en el medio artístico y deportivo, se especializa en compartir contenido sobre deportes y su físico, lo que lo ha llevado a ganar popularidad. Antes de su carrera como influencer, se desarrolló como futbolista en las divisiones juveniles y la Liga Premier de los Rayados. Respecto a su preparación académica, se sabe que se encuentra cursando sus últimas materias en la carrera de Ingeniería Industrial.

Aldo es sobrino de Poncho de Nigris, quien también concursó en La Casa de los Famosos México y ganó popularidad por pertenecer al “Team infierno” que llegó a la final. Poncho participó en la segunda temporada del reality y quedó en tercer lugar.

Aldo de Nigris La casa de los famosos
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
premios-ariel-ganadores.jpeg
Entretenimiento
Premios Ariel 2025: ganadores de la premiación a lo mejor del cine mexicano
September 21, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
leonardo-dicaprio-jennifer-lawrence.jpg
Entretenimiento
Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence protagonizarán la novela de Martin Scorsese
September 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
shakira-visita-casa-azuljpg
Entretenimiento
Shakira visita la Casa Azul de Frida Kahlo tras su último concierto en México
September 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
premios-ariel-2025.jpeg
Entretenimiento
Premios Ariel 2025: Karla Souza, Ximena Sariñana y más artistas desfilan por la alfombra roja
September 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
galilea-montijo-leonardo-dicaprio
Entretenimiento
Galilea Montijo revela desplante de Leonardo DiCaprio en su visita a México
La conductora del programa “Hoy” estuvo en el estreno de la nueva película del reconocido actor de Hollywood
September 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Carlos Rivera
Entretenimiento
Carlos Rivera conmueve con “Recuérdame” en la reapertura de Chanel en Artz
El cantante mexicano transformó la noche de lujo en Artz Pedregal al interpretar el tema icónico de Coco
September 19, 2025
 · 
Tania Franco
Shakira - Las Mujeres Ya No Lloran World Tour - Los Angeles
Entretenimiento
¡Shakira cierra con broche de oro su gira en México! Rompe un récord histórico en nuestro país
La colombiana culminó anoche 12 fechas en el Estadio GNP Seguros, consolidando el tour más grande en la historia de México y compartiendo escenario con Danna
September 19, 2025
 · 
Tania Franco
mia-rubin-tarik-othon.jpeg
Entretenimiento
Novio de Mia Rubín confiesa que desea casarse con la hija de Andrea Legarreta
El rejoneador Tarik Othón tiene planes a futuro con la joven hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín
September 19, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
camila-sodi-libro.jpg
Entretenimiento
Camila Sodi publicará un libro inspirado en su madre
La actriz escribió un sensible texto tras el sensible fallecimiento de Ernestina Sodi
September 19, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez