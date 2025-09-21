A qué se dedica Aldo de Nigris, habitante de La Casa de los Famosos México

El concursante del reality La Casa de los Famosos México, ha generado popularidad por su participación dentro de la casa. Aldo Tamez de Nigris es influencer y creador de contenido enfocado en deportes y fitness. Además se ha desarrollado como atleta de alto rendimiento y en sus redes sociales comparte imágenes y videos de su estilo de vida, entre ellos, rutinas de ejercicio y viajes.

En Instagram cuenta con más de 700 mil seguidores y cerca de 600 mil en TikTok. Además, suma 200 mil suscriptores en su canal de Youtube, “Más allá del fierro”, un espacio donde entrevista a celebridades de internet. Además, colabora con su tío Poncho de Nigris, en el programa “Jalando fierro”.

El originario de Monterrey de 26 años, proviene de una familia con trayectoria en el medio artístico y deportivo, se especializa en compartir contenido sobre deportes y su físico, lo que lo ha llevado a ganar popularidad. Antes de su carrera como influencer, se desarrolló como futbolista en las divisiones juveniles y la Liga Premier de los Rayados. Respecto a su preparación académica, se sabe que se encuentra cursando sus últimas materias en la carrera de Ingeniería Industrial.

Aldo es sobrino de Poncho de Nigris, quien también concursó en La Casa de los Famosos México y ganó popularidad por pertenecer al “Team infierno” que llegó a la final. Poncho participó en la segunda temporada del reality y quedó en tercer lugar.