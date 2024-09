Adrián Marcelo podría ser sancionado con 4 mdp por incumplimiento en LCDLFM

Adrián Marcelo tendría que pagar a Televisa una fuerte cantidad tras su repentina salida de La Casa de los Famosos México. El participante abandonó el reality y según la periodista de espectáculos Michelle Rubalcava, el influencer deberá pagar la suma de 200 mil dólares por no aparecer en la gala del programa ni ofrecer una disculpa pública a todas las mujeres de México por los polémicos comentarios que lanzó durante su estancia.

“Se tenía que presentar a esta gala para cerrar y despedirse bien, y no se presentó, y si no se presentaba, el castigo, la penalización...”, dijo la periodista que mencionó que la negativa de Adrián Marcelo a presentarse en la gala sorprendió, pero que el famoso decidió que prefería pagar la sanción económica antes que disculparse en público por lo que él considera “humor negro”.

Adrián Marcelo no se había pronunciado al respecto, hasta ahora que rompió el silencio para agradecer el apoyo de sus seguidores. “Saludos a todos estoy agradecido de todo corazon por todo lo que hicieron por mí. Ya quieron que no tengo uñas pero se dieron cuenta que me las muerdo cada segundo”.

El influencer comentó que ha tenido problemas para retomar el ritmo de su vida diaria fuera de la casa. “Vean mis ojeras, apenas estoy durmiendo de nuevo, gracias por apoyar... ".

Finalmente, dijo que espera conocer a sus fans en persona para darles un abrazo. “De todo corazón, muchísimas gracias a todos ustedes por desvelarse, por defenderme, los quiero muchísimo”.