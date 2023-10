Adriana Louvier es Fernanda Alarcón en la nueva serie melodramática, Pacto de Silencio

En esta historia, Brenda (Camila) se dedicará a buscar a su madre ya que tuvo que ser abandonada por ella cuando era un bebé. ¿El problema? No sabe en realidad quien es y esa duda se convierte en venganza.

Adriana interpreta a Fernanda, una de cuatro mujeres que podría ser madre de Brenda, sin embargo, al igual que el resto, ella ya tiene una vida hecha y una familia. Pero eso no evitará que Brenda quiera obtener respuestas de ella.

La actriz comparte que su personaje es una mujer casada, quien tuvo sus hijos muy joven, pertenece a una clase social alta y se desvive por la gente que la rodea. Sin embargo, al aparentar tenerlo todo, parece que deseara tener una vida distinta.

“De las primeras cosas que me llamaron la atención, es que desde hace tiempo yo quería estar en un proyecto que estuviera liderado principalmente por mujeres. En donde las protagonistas fueran mujeres. Yo ya he sido protagonista sola pero no había tenido esta posibilidad porque de una forma, esta historia cuenta el mundo singular de cada una de ellas y por lo que pasan. Que, a fin de cuentas, creo que experimentan sucesos por los que pasamos la mayoría de nosotras en la vida real”.

Cortesía

Tensión y secretos

Un acontecimiento que causa una incómoda fricción entre el grupo al principio de la historia, será el detonante para que estas cuatro mujeres, junto con Brenda, se crucen entre caminos. Adriana explica lo grato que fue trabajar con el elenco dentro de esta trama.

“Marimar y yo ya habíamos trabajado juntas y además somos amigas desde hace años, así que fue muy divertido porque la química ya está ahí. De la misma manera con Kika y Litzy, también fue muy divertido porque sintonizamos nuestra dinámica y la de los personajes de forma muy rápida. Creo que independientemente de la vida real, era importante que para este proyecto nos lleváramos bien.

En palabras de Adriana, comparte que esta serie toca el tema de la hermandad y no necesariamente en el sentido positivo, ya que a pesar de que las mujeres se protegen entre ellas, esto tal vez pueda significar perjudicar a alguien más.

“Creo que algo que me gusta del proyecto, es que se nota como lo que une a estas cuatro mujeres, es el pasado y que tal vez no serían amigas de haberse conocido en el presente. Pero la hermandad que tuvieron hace 20 años, es tan fuerte que por eso siguen unidas prevaleciendo. Tal vez lo que más las une es la lealtad que se tienen una a la otra, además del secreto, sus vidas actuales o su presente” afirma.

La importancia de trabajar en un entorno femenino

De la misma manera, menciona su grata sorpresa, al darse cuenta que mientras usualmente en otros proyectos en donde las mujeres son protagonistas, pareciera que solo muestran el lado presente de su amistad y no cómo surgió. En Pacto de Silencio, no es el caso, la trama nos permitirá ver el origen de esta amistad y sus secretos.

“Creo que en las amistades no son solo las cosas luminosas o positivas las que hacen que una relación así dure. Creo que en la vida real, son los malos momentos, los malentendidos y a veces las traiciones, lo que hacen que en caso de poder superarse y perdonarse, una amistad sea realmente sólida o por lo menos leal”.

Respecto a la conexión entre su personaje y Adriana, la actriz nos comparte lo que más aprendió de Fernanda.

“Creo que seas quien seas, puedes mentirle a todo mundo todo el tiempo, e incluso puedes hacerlo bien. Pero mentirte a ti misma…. creo que es imposible. Siempre llega el momento en el que uno tiene que enfrentarse.”

Finalmente, Adriana nos comparte un poco de aprendizaje que obtuvo durante la grabación de este proyecto: “Es muy importante pasarla bien en tu lugar de trabajo. Nosotros como actores, puede que no nos llevemos bien con alguien o algo suceda en el set que tal vez no sea tan agradable. Pero finalmente la ficción debe de salir y se logra. Hoy en día, valoro mucho trabajar con un equipo donde todos se lleven bien porque de esa manera, las cosas salen de la misma calidad. Así viví Pacto de Silencio”.