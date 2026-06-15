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“Ahora creo en quienes los han visto”: Steven Spielberg habla de su película ‘El Día de la Revelación’

El cineasta aseguró que ahora cree más en quienes afirman haber visto fenómenos inexplicables y explicó que su nueva película busca reflexionar sobre la unión de la humanidad.

Junio 15, 2026 • 
Tania Franco
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Getty Images.

A casi cinco décadas del estreno de “Encuentros cercanos” del tercer tipo, Steven Spielberg confesó que su perspectiva sobre los ovnis y la vida extraterrestre ha cambiado significativamente. En una entrevista con The New York Times, el director habló sobre la inspiración detrás de su película de 2026, “El Día de la Revelación”, y cómo la evidencia acumulada en los últimos años ha influido en su manera de pensar.

No entiendo por qué nunca he visto un OVNI, no sé por qué todavía no se me han aparecido.
Steven Spielberg
“Ahora creo en quienes los han visto”: Steven Spielberg habla de su película 'El Día de la Revelación'

(Photo by Gareth Cattermole/Getty Images)

Sin embargo, el director aseguró que hoy existen décadas de registros visuales y testimonios que le resultan difíciles de ignorar. Aunque reconoció que nunca ha tenido un avistamiento personal, afirmó que ahora cree más en quienes aseguran haber vivido experiencias de este tipo.

Sin embargo, dicho esto, después de escuchar a tantos creyentes, ahora les creo.
Steven Spielberg
Steven Spielberg - El Día de la Revelación

(Photo by Alan Chapman/Dave Benett/Getty Images for Universal Pictures)

Más allá del tema extraterrestre, Spielberg explicó que “El Día de la Revelación” no pretende ser únicamente una película sobre alienígenas. Según el cineasta, el proyecto nació de su preocupación por la pérdida de comunidad, la falta de conexión humana y la creciente dificultad para encontrar puntos en común entre personas con ideas opuestas.

“Quería contar una historia sobre cómo volver a unir a la humanidad”, señaló el director, dejando claro que el corazón de la película será la reflexión sobre la convivencia y la empatía en tiempos de división.

Steven Spielberg Emily Blunt
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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