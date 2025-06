Ale Capetillo responde si ya quiere ser mamá con Nader Shoueiry

Ale Capetillo celebró el pasado 24 de mayo su boda religiosa con el empresario libanés Nader Shoueiry, en la Hacienda Zotoluca. Después de festejar su amor, la joven pareja emprendió su viaje a la Riviera Maya para comenzar su luna de miel. Antes de partir a África, lugar donde seguirán festejando su unión, Ale contó los planes a futuro que tiene con Nader.

En una entrevista con el programa Hoy, Capetillo compartió el consejo que le dio Biby para tener un matrimonio duradero y feliz.

“El consejo que me dio mi mamá y que lo he escuchado en todos los matrimonios largos es ‘No te vayas a enojar antes de irte a dormir’. Es un ‘habla las cosas’, se dice fácil pero cuesta”, dijo la joven que también respondió a la pregunta de si se convertirá en mamá pronto, a lo que expresó que sí está en sus planes y quiere formar una familia numerosa.

“A mí me encantaría, me fascinaría. Uno de mis más grandes sueños es ser mamá. Me encantaría una familia grande pero es mucha responsabilidad, nosotros que somos un ejército como familia lo viví. Entonces, por lo menos dos, bueno, lo que diga Dios”, confesó Ale Capetillo.