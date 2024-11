Alejandro Sanz reacciona a la comparación de Candela Márquez con Shakira

Alejandro Sanz y Candela Márquez se han convertido en la pareja del momento, sin embargo, no se han salvado de los comentarios negativos en redes sociales, y el cantante español respondió de forma contundente a aquellos que comparan a su novia con Shakira.

Aunque muchos de sus fans aplauden esta nueva relación, otros usuarios en redes han señalado el supuesto parecido entre la actriz española y la cantante colombiana quien, por cierto, es muy buena amiga de Alejandro Sanz.

Los internautas aseguran que el intérprete de ‘Corazón partío’ está enamorado de Shakira y “no la puede superar” y por eso habría comenzado a salir con Candela Márquez.

Estas afirmaciones han molestado al músico, por lo que decidió ponerle un freno a estos señalamientos infundados.

Alejandro Sanz y Candela Márquez Getty Images

Alejandro Sanz estalla contra quienes aseguran que está enamorado de Shakira

Candela Márquez recientemente hizo una publicación en su cuenta de Instagram, y como ya es común entre ellos, Alejandro Sanz se la comentó con un romántico escrito.

“Mi niña, ya te extraño. Nos vemos pronto. No hay manera de explicar lo que no tiene explicación. La belleza exterior es evidente, la interior requiere de una sensibilidad que no es fácil de entender. Cuanto más ruido, más te quiero”, comentó el cantante.

Sin embargo, el famoso también se tomó el tiempo para responderle a un usuario que aseguró que no podía superar a Shakira, pero como ella no le hizo caso, por eso está con Candela Márquez.

“Sanz no supera a Shakira y como ella no le hizo caso se agarró a esta que esta igualita pero sigue cantándole a la cubana que tampoco supera…”, escribió un usuario.

Pero Alejandro Sanz no se quedó callado y le respondió de forma contundente: “@diego.wignall jejeje. Pobrecito…. Sumérgete… pero sumérgete mucho…. Más…. Tu lugar está ahí en el fondo. Donde nada importa, no más respirar. Y ahí vas a entender tu mi*rda de comentario”.

Varios fans del español aplaudieron su respuesta, sin embargo, otros le sugirieron no hacer caso a este tipo de comentarios, pues no fue el único que respondió.

Alejandro Sanz y Candela Márquez con amigos Instagram @alejandrosanz

Alejandro Sanz defiende a Candela Márquez en redes

Otro usuario le escribió a Candela Márquez: “Quiero besarte desde la A hasta la Z”, junto a un emoji de corazón. Pero Alejandro Sanz no quiso guardarse nada y le respondió: “@pedro.castillof 🥰 gracias”, y agregó “cuidado con la Z Pedro. Te puedes llevar una Zorpresa. 😗😍”

Un internauta llamado @jose_rivero_palacio le escribió a la actriz: “Cande te escribí por privado”, y el cantante respondió: “escríbeme a mí, Jose, guión bajo, rivero, guión bajo, palacio. Te resuelvo todas tus dudas”.

Las respuestas de Alejandro Sanz defendiendo a su novia causaron gran alboroto, algunos de sus fans incluso pensaron que le habían ‘hackeado’ la cuenta.

“Y @alejandrosanz ya se fue a dormir? Tan buenas que estaban sus contestaciones”; “Ay no mi @alejandrosanz no creo que ponga tantas respuestas en una publicación si ni en las de él contesta”; “@alejandrosanz no caigas en discutir. Sabes que te aprecio. No rompas tu imagen. Te mando un fuerte abrazo y se te echa de menos”; “Me sorprende que @alejandrosanz esté contestando de esa manera los comentarios que hay x aqui.Sinceramente espero que no sea el,Alex es más respetuoso y no suele entrar en estas historias. Te extrañamos en España con ganas de verte pronto jefe.Un abrazo y a disfrutar mucho de la vida”; “Debe estar borracho”, fueron algunos comentarios.