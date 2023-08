Ana Araujo revela cómo es su vida sin Pablo Lyle: “Tenemos todo para ser felices, pues somos libres”

Ana Araujo y Pablo Lyle se conocieron cuando eran adolescentes, pero el amor llegó a sus vidas varios años después. Previo a su reencuentro, ella ya tenía una hija, Aranza; luego, llegó Mauro, el hijo menor de ambos.

Su matrimonio y su vida era feliz, hasta que Lyle estuvo involucrado en un incidente de tránsito en Miami, Florida en 2019, donde golpeó a un hombre que lamentablemente perdió la vida. Tras el suceso, el esposo de Ana Araujo fue acusado de homicidio involuntario y declarado culpable, por lo que fue condenado a 5 años de prisión.

Así ha sacado adelante a sus hijos, Aranza y Mauro

Ana Araujo ha tenido que pasar por los momentos más duros y difíciles de su vida tras lo sucedido con su esposo. Y con dos niños pequeños, la situación se vuelve aún más complicada.

Sin embargo, Ana ha logrado salir adelante a pesar de las adversidades.

Ana Araujo y Pablo Lyle tienen dos hijos: Mauro y Aranza Instagram @anaaraujof

Recientemente, la empresaria compartió un capítulo del podcast Más allá del rosa en sus historias de Instagram, donde se hablaba sobre los padres ausentes. “He tenido tanto entendimiento que quiero compartirlo, tenemos una idea romántica de lo que es ser mamá autónoma y la realidad es que sólo quien lo vive sabe lo difícil que es”, contó Araujo.

Tras escuchar el podcast, Ana aseguró que una mujer es capaz de hacerse cargo de sus hijos sola: “Sí, las mujeres solas sí podemos mantener y educar a nuestros hijos, pero para tener una vida no debemos hacerlo solas”.

Además, aprovechó para agradecer a las personas que están cerca de ella y sus hijos, con las palabras: “Quiero agradecerle a las mujeres y hombres de mi familia y amigos que me han ayudado a maternar y paternar a mis hijos y que han visto por ellos y por mí”.

Hoy, Ana es una mamá trabajadora, con un negocio de repostería saludable, con recetas libres de azúcar, lactosa y harinas refinadas con ingredientes naturales y nutritivos.

¿Cómo es la vida de Ana Araujo sin su esposo?

En una entrevista reciente para Caras, la esposa de Pablo Lyle contó cómo es la situación de su pequeña familia sin el actor.

“Hoy día, en esta familia, somos los tres. Siempre les digo que somos una tribu y nos tenemos que cuidar y apoyar entre todos”, comentó Ana Araujo. “Sin duda son buenos niños y son muy conscientes”.

También habló sobre la relación que tiene con Pablo actualmente.

“Yo sé que va a ser mi apoyo y siempre va a ver por nuestros hijos; incluso a la distancia y en su situación sigue estando presente y apoyándonos. La verdad es que escogí muy buen papá para mis hijos y va a ser mi equipo siempre”, aseguró Araujo.

La empresaria concluyó: “Ahora me pasa que Pablo me ha hecho ver la vida de una manera distinta, y aún bajo las circunstancias en las que nos encontramos, él consigue ver el lado bueno. Gracias a su situación es que yo estoy tan feliz, pues me hace ver que tenemos todo para ser felices, pues simplemente somos libres”.