¿Andan o no? Fabiola Campomanes rompe el silencio sobre su relación con Eduardo Capetillo Jr.

Hace unas semanas trascendió el rumor de que Fabiola Campomanes y Eduardo Capetillo Jr, sostenían una relación sentimental. Ante esta información, la actriz decidió contar la verdad y poner punto final a las especulaciones.

La intérprete habló sobre su supuesto romance con el hijo de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, y en una entrevista tras su salida del reality “Masterchef Celebrity Mexico”, expresó, “me da sentimiento que no puedan permitir que dos personas tengan una amistad y que la quieran ensuciar de la forma en que sea. Creo que uno puede ser amigo de quien sea y de la edad que sea”, comentó Fabiola de las críticas sobre la diferencia de edad que existe entre ella y el hijo de Biby Gaytán.

En este sentido, la famosa de 51 años recalcó que entre ella y Eduardo de 28 años no existe nada más que una buena amistad, la cual se terminó por los rumores. “Ya lo lograron, ya no hay más amistad, bravo señores, que lindo que ensucien las cosas. No tienen que decir que yo le tiro la onda, cada quien tiene su vida”.

Fabiola Campomanes agregó que su hija Sofía fue compañera de Eduardo cuando iban a la escuela, y que quienes crearon los rumores no tienen idea de lo que pueden llegar a afectar a la familia.

“De pronto la gente no se da cuenta que al decir ciertas cosas puede afectar. No soy de las que sale a aclarar porque prefiero no darle importancia pero te lo digo, nunca hubo nada más que una amistad”.

Hasta el momento, Eduardo Capetillo Jr, no se ha pronunciado al respecto, incluso durante un evento su mamá fue cuestionada sobre el supuesto romance, pero prefirió no responder y decir que ella no sabía nada. Cabe mencionar que es la primera vez que el hijo de Eduardo y Biby se ve envuelto en especulaciones, pues desde hace tiempo ha mantenido su carrera alejada de su vida personal para evitar algún disgusto.