Andrea Legarreta comparte una emotiva carta a su mamá a un año de su muerte

Hace un año que falleció la mamá de Andrea Legarreta, doña Isabel Martínez, y la presentadora no dudo en recurrir a sus redes sociales para compartir un emotivo mensaje en esta fecha tan significativa para ella.

Isabel Martínez, mejor conocida como ‘Chabelita’, murió el pasado 30 de julio de 2023, y su hija no ocultó que continúa devastada tras la pérdida de su mamá, sobre todo porque estaba muy unida a ella.

La emotiva carta de Andrea Legarreta a su mamá

La conductora compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías de su mamá de joven, así como con vestido de novia y bailando al lado de su esposo.

Para acompañar las imágenes, Legarreta escribió: Hoy se cumple un año mami hermosa… Un año de tu trascendencia (el día más triste de mi vida) Y hoy también es el aniversario 58 de tu boda con mi papito (uno de los días más felices de la tuya)… GRACIAS por unir sus vidas y darnos una vida tan hermosa en familia amores!!”, externó la conductora. “Y de eso está hecha la vida, de contrastes… Este año ha sido muy difícil… Seguir nuestras vidas a pesar del dolor de tu ausencia física, ha sido todo un reto… Ese dolor que es del alma, pero se siente en cada parte del cuerpo también, es tremendo, inexplicable… A veces, costaba hasta respirar… Pero el amor es más fuerte que el dolor…"

En su mensaje, Andrea también señaló que ella y su familia han podido seguir adelante con agradecimiento y dulzura. “Día a día te siento… Comprendí que hay amores que jamás se van y el amor de madre es eterno… Tengo la certeza de que vives en mi… Y me ayudas y proteges… Me llenas de ese amor inmenso e infinito y me das esa fortaleza que me hace sentir que puedo con todo… Así lo haces con todos los que te amamos… Estoy segura que estás orgullosa de nosotros… De mi… De mis hermanos y sobre todo de mi Papá!!”, continúo.

Para concluir, Legarreta se sinceró al decir que extraña sus abrazos y conversaciones, que piensa en su carita y su sonrisa y en lo agradecida que estoy por ella.

“Te mando besos al cielo amorcito… Abrazos cálidos y apretados… De esos como los que nos dabas… Gracias por venir a dármelos en mis sueños… Gracias por ser mi mami… Te amo infinito mi Chabelita!! Amor eterno e infinito… Aquí seguimos apapachando a tu Juan, a tu amor… Te amamos amor eterno… Te amo infinito mi Cha Cha Chaaaaa!!”, finalizó en su carta.

