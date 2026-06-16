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Andrés Tovar enfrenta proceso judicial por presunto fraude

El productor de televisión y esposo de Maite Perroni, mantiene un proceso derivado de una denuncia relacionada con un presunto fraude por aproximadamente 150 millones de pesos, en un conflicto legal que mantiene con una empresa

Junio 16, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Hace más de un año, la pareja anunció su unión a través de Instagram

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Un juez de control determinó en mayo la vinculación a proceso del productor, resolución que permite continuar con la investigación, aunque no constituye una sentencia ni implica la declaración de culpabilidad.

El origen del conflicto se remonta a abril de 2024, cuando Tovar presentó una demanda civil contra la televisora para reclamar el pago de derechos y otros conceptos relacionados con programas que produjo durante su etapa laboral en la empresa. Según su versión, la acción legal buscaba defender derechos de autor y de producción sobre contenidos desarrollados durante varios años.

Posteriormente, la empresa presentó una denuncia penal en su contra por presunta falsedad de declaración y fraude procesal, situación que derivó en la investigación actualmente en curso.

A través de un mensaje en redes sociales, Tovar sostuvo que intentó resolver el conflicto mediante acuerdos antes de acudir a los tribunales. Asimismo, afirmó que la vinculación a proceso únicamente permite que ambas partes presenten pruebas y argumentos durante la etapa de investigación complementaria.

El productor también señaló que considera que el caso está relacionado con la defensa de sus derechos como creador y productor audiovisual. En su pronunciamiento público, insistió en que defender el trabajo intelectual y los derechos de autor no debería ser motivo de persecución legal.

Andrés Tovar
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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