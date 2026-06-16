Andrés Tovar enfrenta proceso judicial por presunto fraude

Un juez de control determinó en mayo la vinculación a proceso del productor, resolución que permite continuar con la investigación, aunque no constituye una sentencia ni implica la declaración de culpabilidad.

El origen del conflicto se remonta a abril de 2024, cuando Tovar presentó una demanda civil contra la televisora para reclamar el pago de derechos y otros conceptos relacionados con programas que produjo durante su etapa laboral en la empresa. Según su versión, la acción legal buscaba defender derechos de autor y de producción sobre contenidos desarrollados durante varios años.

Posteriormente, la empresa presentó una denuncia penal en su contra por presunta falsedad de declaración y fraude procesal, situación que derivó en la investigación actualmente en curso.

A través de un mensaje en redes sociales, Tovar sostuvo que intentó resolver el conflicto mediante acuerdos antes de acudir a los tribunales. Asimismo, afirmó que la vinculación a proceso únicamente permite que ambas partes presenten pruebas y argumentos durante la etapa de investigación complementaria.

El productor también señaló que considera que el caso está relacionado con la defensa de sus derechos como creador y productor audiovisual. En su pronunciamiento público, insistió en que defender el trabajo intelectual y los derechos de autor no debería ser motivo de persecución legal.