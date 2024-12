Ángela Aguilar confiesa que va a terapia ante las críticas que recibe

Ángela Aguilar contó en una entrevista que cuida su salud mental y va a terapia para evitar ser una “psicópata”.

La hija de Pepe Aguilar dijo que se siente más fuerte que nunca para afrontar las burlas y malos comentarios que recibe todo el tiempo en las redes sociales.

“Sigo aprendiendo a manejar mi salud mental, lo que más afecte a consecuencia de muchas cosas que pasan en mi vida pública, pero yo creo que lo más importante es ser genuina con tus acciones, con tus palabras y decisiones y mínimo si te equivocas sabes que lo hiciste de corazón”, dijo y añadió que su psicóloga la ha apoyado en estos momentos complicados de su vida.

“Me ha ayudado a entender que no le tengo que dar explicaciones a nadie y las personas que me importan sí saben quién soy. Eso es muy importante, saber- también algo que me dijo es: ‘tratar de controlar algo fuera de ti es psicópata y no seas”.

Ángela Aguilar mencionó que poco a poco ha logrado que no le importe el qué dirán, y explicó que ha priorizado su bienestar para enfocarse en lo que realmente importa.

“No me importa quedar bien con la gente. Ya no me esfuerzo para ser un buen ejemplo para los demás. Lo más importante es ser genuina conmigo misma”.

“He aprendido mucho al dejar de preocuparme por el qué dirán’. Vivía con ese miedo de que tenía que ser un buen ejemplo, pero el ser buen ejemplo es ser honesta conmigo misma. Ya no me tengo que esconder para caerles bien. Si les caigo bien, qué bueno, y si no, también”, dijo.